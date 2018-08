Autore:

Emanuele Colombo

ANTEPRIMA Nel mondo degli smartphone le fughe di notizie organizzate dalle stesse case produttrici sono ormai una simpatica pantomima. Ed ecco che Samsung, che con Apple, è una vera specialista in materia, pubblica un video del nuovo Samsung Galaxy Note 9 il cui lancio ufficiale è previsto per il prossimo 9 agosto.

FINO A 1 TB DI MEMORIA Dal video si evince che del Note 9 sarà disponibile una versione da 512 GB di memoria, che potranno facilmente diventare 1 TB complessivo: con l'aiuto di una schedina microSD aggiuntiva di pari capacità.

CHE COSA NE SAPPIAMO FINORA Qualche tempo fa, la stessa Samsung aveva messo online un sito per i preordini del Note 9, con la prima immagine del dispositivo, ancora prima di confermarne ufficialmente l'arrivo. Del Note 9 sappiamo che ha un aspetto molto simile all'attuale Note 8, con la presa per gli auricolari, una presa USB tipo C, fotocamera posteriore con doppio obiettivo e il sensore per le impronte digitali.