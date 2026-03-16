Arrivano gli sci elettrici e-Skimo: così cambia lo sci escursionismo. Rivoluzione o no?

Auto elettriche, moto elettriche, bici elettriche, monopattini elettrici e l'elenco potrebbe continuare. Accanto a tutti questi modelli a batteria di cui si parla spesso, c'è qualcosa di nuovo, di assolutamente curioso pensato non per la mobilità di tutti i giorni ma per un'attività sportiva che si svolge nei mesi invernali e cioè lo sci. Gli appassionati di questo sport si preparino perché sono arrivati gli sci elettrici. Non parliamo di sci da discesa ma per chi si diletta nello sci escursionismo. L'idea è quella di rendere questa attività più semplice ed accessibile a tutti. La filosofa è simile a quella delle eBike che grazie ad un piccolo motore elettrico permettono di rendere più agevoli i percorsi, consentendo di affrontare anche salite impegnative, senza essere dei ciclisti professionisti.

Gli sci elettrici si chiamano e-Skimo e sono stati realizzati dalla giovane azienda e-Outdoor, fondata dall'imprenditore informatico Nicola Colombo. Sede in svizzera ma il fondatore è italiano.

Come funzionano gli sci elettrici

Lo sci escursionismo non è certamente alla portata di tutti dato che richiede un certo grado di allenamento. Come per le eBike, l'idea è quella di ridurre lo sforzo per avanzare sulla neve. Come? Bhe su ogni sci troviamo una sorta di cingolo con pelli di foca che è azionato da un piccolo motore elettrico. Il sistema che sfrutta l'intelligenza artificiale è in grado di riconoscere il movimento del piede in modo tale da offrire un'assistenza e quindi un aiuto solamente quando si solleva il piede per avanzare. Insomma, come detto, un principio simile a quello delle bici elettriche a pedalata assistita. E proprio come nelle eBike sono presenti diversi livelli di modalità di assistenza. Del resto, l'obiettivo non è quello di sostituirsi allo sforzo fisici ma di dare una mano in base alla preparazione atletica di ogni persona.

E-Skimo

Tutto l'hardware che offre un'assistenza all'avanzamento sulla neve pesa circa 2,8 kg a sci, non poco ma il peso aggiuntivo viene annullato dall'aiuto che offrono i piccoli motori elettrici che muovono il cingolo con peli di foca. Nessun problema quando si arriva in cima e si vuole scendere a valle con gli sci. Già perché tutto il sistema può essere rimosso facilmente per poi essere riposto nello zaino. In questo modo si potrà scendere a valle con degli sci tradizionali.

Secondo quanto si può leggere sul sito ufficiale, E‑Skimo riduce lo sforzo fisico fino al 30%, e aumenta fino all’80% la velocità di risalita. Il raffronto è fatto su di una salita di 1 ora con un dislivello di circa 700 metri, a una velocità media di 4,7 km/h su un sentiero di media difficoltà.

E-Skimo

Prezzo

Idea geniale? Rivoluzione per lo sci escursionismo? Il dibattito è certamente aperto. Una cosa è certa e cioè che comunque non sono per tutti visto il prezzo. 4.500 franchi svizzeri, gli sci elettrici costano cioè circa 5.000 euro e quindi sono inevitabilmente un prodotto di nicchia ma va detto che anche le eBike inizialmente lo erano. Avranno successo? Chissà...