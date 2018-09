Autore:

Simone Dellisanti

ECCOLO DiRT Rally 2.0, il nuovo racing game di Codemasters, sarà disponibile a partire dal 26 febbraio su Playstation 4, Xbox One e PC. Da poche ore, il nuovo DiRT si è presentato al pubblico web con un trailer che ha fatto venire 'l'acquolina in bocca' a tutti gli appassionati dei rally.

DALLA WRX DiRT Rally 2.0 è il gioco ufficiale della FIA World Rallycross Championship e ci permetterà di salire a bordo di tutte le auto ufficiali WRX per guidare su otto dei circuiti ufficiali WorldRX. Non preoccupatevi però. A disposizione del driver virtuale non ci saranno solo le auto da rally e rallycross moderne ma anche vere e proprie icone dello sterrato che hanno fatto la storia del motorsport.

LE PAROLE DEL BOOS "Siamo entusiasti di poter finalmente parlare di DiRT Rally 2.0", ha commentato Ross Gowing, Chief Games Designer di Codemasters. "Le gare di rally sono estremamente importanti per noi e tutto il nostro team ha lavorato per creare l'esperienza più autentica possibile per i giocatori. Non abbiamo paura di realizzare un gioco avvincente e realistico. Guidare una veicolo da rally su una prova speciale non è facile per nessun pilota e vogliamo che i giocatori provino la stessa identica sensazione."

L'USCITA DiRT Rally 2.0 uscirà il prossimo anno, il 26 febbraio con l'Edizione Standard (contenente solo il gioco completo) e la Deluxe Edition che includerà alcune chicche speciali come i primi due season pass, ognuno con tre location (divise tra rally e rallycross) e cinque veicoli (Ford Escort MkII, Lancia Stratos, Subaru Impreza 1995, Audi Sport quattro S1 E2 e Ford Fiesta OMSE SuperCar Lite). Quest'ultima permetterà anche di accedere al gioco in anticipo rispetto al 26 febbraio per scendere in pista già a partire dal 22. Inoltre, se prenoterete il titolo in anticipo, avrete a disposizione una Porsche 911 RGT Rally Spec, il veicolo bonus da poter utilizzare nei vari stage.