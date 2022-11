Premier Helmets: da EICMA 2022 Hyper, Devil e Legacy nell'unboxing video

Dallo stand Premier Helmets, a EICMA 2022, Vincenzo Di Cristo, direttore commerciale di Premier, ci presenta 3 caschi top di gamma: si tratta di Hyper, il casco racing, Devil, suo ''fratello'' più stradale, e Legacy, grandissima novità perché si tratta di un modulare interamente in carbonio.

ANALOGIE E DIFFERENZE In comune questi 3 caschi hanno l'alta qualità delle finiture, visto che la calotta è realizzata in carbonio (ma esistono anche le versioni non full carbon). I due integrali, Hyper e Devil, si differenziano per la sola presenza, sul secondo, di un ampio visierino interno, caratteristica che lo rende un po' più stradale rispetto a Hyper. Quest'ultimo introduce una presa d'aria frontale che al suo interno permette di indirizzare l'aria verso la bocca o in alto sulla calotta, così da farla uscire poi dagli estrattori posteriori. Legacy è una grandissima novità trattandosi del 2° casco modulare 100% in carbonio disponibile in Europa.

PREZZI Premier Hyper e Devil in carbonio costano 539 euro, mentre il Legacy, modulare full carbon, ha un prezzo di 529 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/11/2022