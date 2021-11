Moto da record

Il mondo è pieno di moto incredibili. Una di queste è certamente la Bistella 500 di cui parla RideApart, realizzata dall'ingegnere ceco Marek Foltis con motore 10 cilindri a 2 tempi. E se le stranezze non bastassero sappiate che la disposizione del motore è... a stella. Ecco la moto nel video.

LA MOTO Il motore 10 cilindri è inserito su un telaio Jawa del 1953, ma l'eccezionalità è rappresentata dal fatto che non si tratta di un unico trapianto, bensì di 10 motori 2 tempi da 50 cc sovralimentati. La disposizione? Foltis avrebbe potuto scegliere una configurazione a V, magari longitudinale, ma per... complicarsi la vita ha scelto quella a stella. La realizzazione della Bistella 500 ha richiesto all'ingegnere ceco 2 anni e mezzo.

Bistella 500: ecco il motore 10 cilindri 2 tempi ''a stella''

CARATTERISTICHE Il motore della Bistella fa segnare soli 12 CV, ma è accreditato di qualcosa come 60 CV a 6.500 giri/min, con Foltis che ammette di poterlo far crescere fino a 120 CV a 10.000 giri. Decisamente troppi considerato che telaio – 155 kg il peso – sospensioni e freni sono rimasti quelli originali, per via delle normative. Per maggiori informazioni sulla Bistella 500 potete visitare il sito cliccando qui.