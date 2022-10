La moto più pericolosa del mondo in video

Forse avete sentito parlare del professor Pardal: è l'inventore di un curioso triciclo a vapore il cui video è diventato virale (lo trovate qui), totalizzando oltre 19 milioni di visualizzazioni. Ora tocca alla moto a elica che vedete nel video qui sotto, tratto dal canale YouTube del Professore. Ma mentre il triciclo era un pacioso veicolo in cui si potevano pure cucinare le salsiccie, qui si rischia di fare la tartare di pedoni e ciclisti.

FACCIAMOCI DEL MALE Difficile immaginare un veicolo più pericoloso di questo, con un'elica completamente priva di protezioni. E tra le cose che saltano all'occhio è la curiosa cintura di sicurezza artigianale: una corda legata in vita e assicurata alle maniglie del passeggero tramite un moschettone. A che cosa serve? Probabilmente a farsi ancora più male nel caso qualcosa vada storto, rimanendo con gli arti a portata dell'elica anche una volta caduti dalla moto. Per fortuna il video non ha esiti cruenti e l'espressione soddisfatta del proferssor Pardal non ha prezzo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/10/2022