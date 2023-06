Dramma al Mugello, muore un motociclista

Incidente fatale sul circuito toscano in una giornata dedicata a prove libere

Incidente fatale al circuito del Mugello nella giornata di giovedì. Un motociclista originario di Olbia, Salvatore Pisanelli, ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto sul circuito toscano. L'uomo, 53 anni, ha perso il controllo della propria moto sul rettilineo del traguardo e ha riportato gravi ferite. Nonostante i soccorsi immediati, con il rapido trasferimento presso il reparto di rianimazione del centro medico del circuito, lo sfortunato centauro non ce l'ha fatta. L'elisoccorso era già stato preparato per trasferirlo al vicino ospedale di Careggi.

Impiegato presso la Capitaneria di Olbia, Pisanelli viveva con la famiglia a Golfo Aranci e ieri era in sella alla sua awaski. La direzione gara e il personale di pista si sono stretti intorno alla sua famiglia. Ieri sul circuito del Mugello era in corso una giornata di prove libere, mentre nel weekend si disputerà il terzo round della Coppa Italia del Campionato Italiano Velocità (CIV), sempre dedicato alle due ruote.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/06/2023