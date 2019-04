Autore:

Andrea Brambilla

MINI RATE PER PIAGGIO LIBERTY Per tutto il mese di aprile il Piaggio Liberty, il best seller della Casa di Pontedera, viene proposto nelle motorizzazioni 50, 125 e 150 cc con un’inedita mini-rata d’acquisto pari a 29 euro al mese.

SCONTI SU PIAGGIO BEVERLY Per il più sportivo Piaggio Beverly sono invece previsti dei bonus che includono nel prezzo d'acquisto accessori, spese di immatricolazione e assicurazione o rottamazione, monetizzabili anche come supervalutazione del proprio usato. Questi bonus valgono 700 euro nel caso del Beverly 300 e 860 euro per il Beverly 350. Eventualmente è disponibile un finanziamento agevolato a interessi zero (TAN 0,00% - TAEG max 4,13%) con prima rata a 30 giorni.

BAULETTO E PARABREZZA SU MEDLEY Lo stesso tipo di finanziamento offerto sul Beverly è previsto anche per il Piaggio Medley, che in entrambe le versioni di 125 e 150 cc è offerto con il kit bauletto e parabrezza compresi nel prezzo. Nella settimana dal 6 al 13 aprile, weekend compreso, sarà possibile recarsi presso tutti i concessionari Piaggio aderenti al porte aperte per provare l’intera gamma Piaggio a ruote alte.