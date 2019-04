Autore:

Giulia Fermani

CURA LA MOTO, RISPETTA L'AMBIENTE Motociclisti drizzate le antenne: sul mercato è da poco sbarcata la nuova linea di prodotti Prodream completamente ecologici dedicati alla cura della moto.

TRE PRODOTTI A CATALOGO I prodotti Prodream sono 100% ecologici e altamente biodegradabili con tensioattivi di origine vegetale per garantire il minor impatto ambientale. Del catologo, ad oggi, fanno parte tre linee di prodotti: la pellicola liquida protettiva per qualsiasi parte della moto con spray a pistola nella versione normale da 300 ml e da viaggio da 130 ml e l’ igienizzante per l' interno del casco alla camomilla.