MUC-OFF 2020 Muc-Off fornisce agli appassionati delle due ruote tutti i prodotti per la pulizia, la cura e la lubrificazione della moto. Da oggi il catalogo 2020 di Muc-Off include anche il nuovo kit con Idropulitrice ad alta pressione. In allegato il catalogo completo 2020.

IL CATALOGO Dal classico detergente moto, ai più specifici pulitore dischi freno, pulitore catena e sgrassatore, passando per spazzola a due teste, spazzola per ingranaggi e catene, spazzola per cerchi e raggi ecc. Il catalogo Muc-Off contiene di tutto. Contiene anche alcuni prodotti particolari, come il lavaggio senz’acqua, per quando la moto non è particolarmente sporca. O ancora un lubrificante per catena trasparente che contiene un rivelatore UV, che tramite una luce ultravioletta mostra se dopo vari utilizzi la catena è ancora correttamente lubrificata.

IDROPULITRICE MUC-OFF Il nuovo kit con Idropulitrice Muc-Off ad alta pressione disponibile ora a catalogo al prezzo di 159,95 include una idropulitrice, una lancia Snow Foam, una custodia, detergente per moto (1L), detergente concentrato Nano Gel, protezione moto e panno per lucidatura in microfibra. Include anche 3 accessori che non danneggiano cuscinetti e superfici importanti: il primo, per biciclette, è sicuro per cuscinetti e sospensioni; quello per motori lavora a pressione più elevata ( ancora sicura su cuscinetti e sospensioni) mentre un ultimo accessorio è su misura e regolabile, per le zone dove lo sporco è piu’ ostinato.