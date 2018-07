Autore:

Giulia Fermani

NUOVA GRAFICA ISPIRATA ALLA MOTO GP Il top di gamma HJC RPHA 11 guadagna una nuova grafica per l’estate 2018. Disegnata per il pilota di MotoGP Jonas Folger la grafica 94 Special è in vendita, con 5 anni di garanzia, al prezzo di 549,90 euro.

CARATTERISTICHE La grafica Special 94, nera opaca con sfondo mimetico, scelta per il modello sportivo premium più avanzato della gamma HJC è stata disegnata da Drudi Performance, lo stesso che ha realizzato le grafiche Military Camo e White Sand. Dell’offerta, disponibile nelle taglie dalla XXS alla XXL, fanno parte numerose prese d’aria anteriori ed estrattori posteriori, visiera aumentata nella parte superiore e visiera anti-fog.