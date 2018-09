Autore:

Danilo Chissalè

TEMPO DI BENEFICENZA Terminate le vacanze e ricaricate le batterie in vista di un anno frenetico e impegnativo rimane il tempo per pensare anche al prossimo, nella fattispecie ai più bisognosi. Come ogni anno si rinnova il piacevole appuntamento con la lotteria di beneficenza da Ciapa la Moto. Quest'anno l'associazione, ormai divenuta un punto di riferimento per i motociclistici milanesi e dell'hinterland, ha scelto il progetto della ONLUS Bambini nel Deserto “progetto Garage Italia” come destinatario della raccolta della lotteria. Dal 2000 Bambini nel Deserto ha completato 450 progetti umanitari in 11 paesi africani con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle comunità africane per garantire loro un vita dignitosa nel loro paese.

FORMARLI PER AIUTARLI Bambini nel Deserto ha sviluppato un progetto per dare ai ragazzi di strada di Ouagadougou un futuro come meccanici di motociclette. La struttura che ospita la scuola è una vera e propria officina dove i ragazzi, oltre a seguire lezioni pratiche, possono riparare le motociclette dei clienti oltre a seguire corsi di alfabetizzazione e informatica di base. L'obiettivo, centrato ormai da diversi anni, è quello di fornire una chance ai ragazzi per continuare a vivere nel loro Paese creando così un solido futuro in alternativa a una scelta migratoria verso l'Europa. Dal 2014, anche grazie al contributo economico della Fondazione Motul Corazón, Garage Italia ospita ogni anno circa 10 ragazzi da formare. Il 75% di coloro che completano il corso trova lavoro in un Paese dove il tasso di disoccupazione è tra i più alti al mondo.

DOVE E QUANDO Lo scopo della raccolta fondi è quello di spostare la struttura in un posto più strategico, per avere un maggior passaggio di clienti e dunque di occasioni formative diversificate. Per questo Mercoledi 26 settembre 2018, in Via Gardone 22 a Milano, l’Associazione Ciapa La Moto organizzerà nei propri spazi, a partire dalle 20.00, una festa dal titolo THEY HAVE A DREAM. BBQ e Special Guest assicurati, con l’aiuto di tantissimi amici e aziende del mondo motociclistico. Per acquistare i biglietti della lotteria è consigliabile seguire la pagina dell’evento su Facebook, il costo di un biglietto è di 5 euro, se siete di buon cuore potrete acquistarne 3 al costo di 10 euro.