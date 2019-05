Autore:

Federico Sardo

NUOVI CASCHI JET Arrivano sul mercato due nuovi caschi jet del marchio Hype, di proprietà del gruppo wheelup. Si chiamano Hype HP2.51 Lux e HP3.41. Il primo ha uno stile classico, mentre il secondo propone un look più sportivo e grintoso, adatto anche a chi guida una moto naked. Entrambi i caschi sono dotati di visiera lunga e visierino parasole di serie.

LE CARATTERISTICHE COMUNI I due modelli sono accomunati dalle caratteristiche e dalle comodità dei caschi jet, ideali per la città: ampio campo visivo, freschi e dalle dimensioni contenute, si possono comodamente riporre nella maggior parte dei sottosella e dei bauletti. Sono però anche due modelli molto diversi tra loro, vediamoli nel dettaglio.

ELEGANZA HP2.51 Lux si contraddistingue per l’eleganza di uno stile classico. Gli interni in pelle sono amovibili e il casco ha un peso medio di 1 kg. È disponibile in quattro colori monocromatici con bordatura della calotta in ecopelle a contrasto: antracite opaco/bordeaux, nero opaco/marrone, bianco/bordeaux, giallo opaco/antracite.

AGGRESSIVITÀ HP3.41 invece ha un look più aggressivo, adatto a uno scooter sportivo o a una naked. Gli interni sono in tessuto trattato Sanitised, estraibili e lavabili, e propone prese d’aria frontali e un estrattore posteriore per un peso medio di circa 1,2 kg. Anche per questo modello i colori sono quattro: nero/grigio/giallo fluo, bianco/nero/grigio, bianco/nero/rosso, bianco/nero/giallo fluo.

TAGLIE E PREZZI Hype HP2.51 Lux e HP3.41 sono unisex e disponibili in cinque taglie: 54/XS, 56/S, 58/M, 60/L e 61/XL. Il prezzo consigliato è di 67 euro per HP2.51 Lux e di 91 euro per HP3.41.