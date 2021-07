Per stare al passo coi tempi e restare ancora più vicini agli appassionati di moto d’epoca, il registro storico FIM ha aggiornato la Targa Oro, anche conosciuta come Targa Metallica. Non sarà più inviata ai tesserati dopo aver iscritto la propria moto, ma sarà ottenuta contestualmente all’iscrizione dei documenti nel registro. Si tratta di una novità importante, che ottimizza le tempistiche per una Targa che certifica la qualità e l’originalità del restauro o della conservazione del mezzo.

I REQUISITI PER OTTENERLA Anche l’aspetto grafico è stato rinnovato, con un conio in rilievo, il logo FIM e i dati del veicolo. La consegna della Targa Oro è “a discrezione della Commissione Registro Storico. Viene conferita ai ciclomotori, motocicli, motocarri, motofurgoni, in assetto stradale, che abbiano compiuto il 30° anno di età dalla data di costruzione e che dalla documentazione inviata risultino in ottime condizioni di conservazione o restaurati nel rispetto dell’originalità. Alle moto di specialità (Cross, Regolarità e Trial) la stessa non viene assegnata d’ufficio al momento dell’iscrizione, ma è possibile richiederla successivamente, solo per moto costruite entro il 1975”.