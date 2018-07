Autore:

Danilo Chissalè

PROROGATO Il tanto atteso (e discusso) pedaggio agevolato per i motociclisti è stato prorogato per altri 12 mesi, a confermarlo è il neo Ministro Toninelli tramite un tweet che recita: “Sosteniamo chi si muove su due ruote. Ho dato il via libera alla proroga di un anno dell'accordo tra il Mit e Aiscat per rinnovare lo sconto del 30% ai caselli autostradali in favore dei motociclisti dotati di Telepass. Buona estate e buon viaggio”.

COME USUFRUIRNE Le modalità per ottenere lo sconto sul pedaggio rimangono invariate. Per accedere all’agevolazione è necessario sottoscrivere un abbonamento Telepass riservato al proprio motoveicolo dal costo di 1,26 euro mensili. Per certificare l’effettivo utilizzo per le due ruote sarà necessario fornire una copia della carta di circolazione. Gli utenti già in possesso dell’abbonamento esclusivo non dovranno fare altro che passare sotto al casello per usufruire dello sconto, non sono dunque necessarie ulteriori operazioni.

DISCUSSO Restano vivi i dubbi sulle modalità dello sconto. Molti motociclisti sono anche automobilisti e, in quanto tali, potrebbero già essere in possesso di un abbonamento Telepass per la propria auto che però non può godere dello sconto nonostante una delle targhe associate al dispositivo sia proprio quella della moto. Tutto ciò si riflette in numeri non proprio esaltanti, solo lo 0,37% dei motociclisti italiani avrebbero infatti abbracciato l’iniziativa del Telepass ad uso esclusivo. Iniziativa che risulta ancor più “ridicola” se paragonata a quelle di altri paesi europei come la Polonia che addirittura non prevedono alcun pedaggio per le moto. Le soluzioni per ovviare al problema ci sono, bisognerebbe solo utilizzare il buon senso… Piuttosto che niente, meglio piuttosto dice un vecchio proverbio ma io il bicchiere mezzo pieno proprio non riesco a vederlo, voi che ne pensate?