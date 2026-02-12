Il museo della FIM che espone le moto da corsa dei campioni apre tra meno di una settimana

Aprirà a Mies, in Svizzera, il Racing Motorcycle Museum. Presso la ex sede della Federazione Internazionale di Motociclismo il museo dedicato alle moto da corsa che hanno fatto la storia: scopriamo da quando sarà visitabile, quali sono gli orari e il prezzo del biglietto.

Racing Motorcycle Museum, il museo delle moto da corsa: quando apre, gli orari, il prezzo

Se capitate dalla cittadina Svizzera di Mies, appena fuori Ginevra, non potete non fermarvi al museo della FIM. Ecco, tanto per prendere in esame le moto dell'immagine di copertina di questo articolo, che vi imbatterete nell'Aprilia RS250con cui Biaggi ha vinto i 4 mondiali in 250, la MV Agusta di Giacomo Agostini, la Honda RC213-V di Marquez, la Kawasaki Ninja ZX-10R di Jonathan Rea o la Yamaha M1 di Valentino Rossi. E ci sono anche le moto che hanno vinto l'ultimo mondiale 2025, come la Desmosedici GP25 di Márquez o la BMW M 1000 RR di Razgatlioğlu.

Anche le moto off leggendarie

E anche le speranze degli appassionati delle altre discipline motociclistiche saranno esaudite: non mancano infatti la BMW R80 GS vincitrice della Dakar del 1981 con Hubert Auriol, il prototipo della Beta Zero del 1989 di Jordi Tarrés, la Yamaha YZ450F campione del mondo MX1 del 2006 di Stefan Everts o la Zaeta DT450RS costruita da Francesco Cecchini per vincere il campionato mondiale di Flat Track del 2019.

Apertura, orari e biglietti

Il Racing Motorcycle Museum aprirà il prossimo 18 febbraio alle ore 10 e sarà aperto dal mercoledì alla domenica con orario 10-18. Prima o dopo la visita al museo c'è anche il Paddock Café, aperto con orario 8-20 dal mercoledì al venerdì e 8-22 il sabato e la domenica. Il prezzo del biglietto di ingresso per il museo è di 20 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito del Racing Motorcycle Museum, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 13/02/2026