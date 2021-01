''Le fantastiche Quattro'' di Honda si aggiornano per il 2021. La Honda CB1300 Super Four è una gamma di quattro modelli destinati al mercato asiatico. Il cuore pulsante è un quattro cilindri in linea da 1.284 cc raffreddato a liquido con doppio albero a camme in testa, capace di erogare 113 CV a 7.750 giri/min e 112 Nm a 6.250 giri/min. Il cambio è a 6 rapporti ed è associato ad una frizione antisaltellamento.

COSA CAMBIA PER IL 2021 Le quattro moto di questa famiglia (Super Four, Super Four SP, Super Bol d'Or e Super Four Bol d'Or SP) sono caratterizzate da una linea evocativa ed enfatizzata da combinazioni di colori storici Honda come il bianco/rosso/oro/blu. Le versioni naked sono differiscono dalla Bol d'Or per un affascinante cupolino anteriore che si rifà alle moto da endurance degli anni '70/'80. Rispetto alla versione precedente, le CB1300 m.y. 2021 presentano tutte le luci a LED: dal faro anteriore a quello posteriore, luci di direzione comprese. Sono analogici invece il contagiri e il tachimetro, in mezzo ai quali c'è un piccolo display LCD, dal quale è disponibile capire anche la mappatura inserita. La CB1300, grazie al ride-by-wire, ha tre riding mode: Sport, Standard e Rain. Non mancano il traction control disinseribile, il cruise control e il quickshifter bidirezionale.

COLORI E PREZZI La gamma CB1300 Super Four di Honda è disponibile solo in Giappone e in Asia. Due le colorazioni disponibili: bianco e grigio per le versioni ''standard'', Rosso/Oro/Blu/Bianco per le versioni SP. Di seguito i prezzi convertiti (da Yen a Euro).