Le moto elettriche continuano a crescere nelle vendite, nei volumi ma anche nella tecnologia. Ogni anno, infatti, le proposte si fanno sempre più interessanti e convincenti. L’assenza di rumore è un dettaglio che fa storcere il naso agli appassionati, ma è anche un grande vantaggio quando si parla di fuoristrada e motoalpinismo. Ad ampliare l’offerta in questo settore è la Electric Motion, marchio francese che amplia la propria gamma 2022.

I MODELLI La gamma 2022 parte dalla Epure (9.090 euro), una moto da trial elettrica targata e omologata per l’utilizzo su strada. Segue la Epure Race, con un prezzo più elevato (10.846 euro) ma con una dotazione ciclistica più raffinata, a partire dalla forcella anteriore e dai cerchi a raggi neri. Pensata per il motoalpinismo invece la Epure Escape (10.344 euro) con un piano seduta imbottito e un look da moto specialistica. Come nel caso della versione trialistica, la Escape R (11.348 euro) non è omologata per la strada e presenta dettagli e ciclistica più raffinati.