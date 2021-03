PRONTI PER PEDALARE La bella stagione è ormai alle porte, e nonostante le zone rosse un po’ ovunque, la voglia di tornare a pedalare è tanta. In attesa di capire dove e come sia possibile farlo, è bene non farsi trovare impreparati. Ecco le proposte Thule per gli appassionati di bicicletta.

Thule TopRide e Thule FastRide

Due portabici da tetto (che richiedono le barre trasversali, che Thule ovviamente vende per tutti i modelli di auto) con fissaggio alla forcella, perfetti per il trasporto di bici compatibili con i sistemi quick release e perno passante.

Thule OutWay Platform e Hanging

Le soluzioni Thule per il trasporto di biciclette da portellone, adatte per qualsiasi vettura, anche quelle prive di barre sul tetto o con spoiler posteriore, permettono di caricare due o tre biciclette in maniera molto facile e veloce. Il portabici si aggancia in sicurezza al portellone, che può essere aperto anche con le biciclette montate.

Thule EasyFold XT F

Il portabici più comodo e robusto, ma che richiede il gancio di traino. Il nuovo modello è compatibile con i nuovi ganci Fix4Bike, che semplifica ancora di più l’installazione e lo smontaggio del portabici. Una volta finito di utilizzarlo, il portabici EasyFold può essere messo via piegato per un ingombro davvero al minimo.

TUTTO IL RESTO Thule offre una quantità smodata di prodotti per la bicicletta, comprese borse per trasportare l'attrezzatura e custodie morbide da viaggio per riporre la propria bici. Per maggiori informazioni, il sito ufficiale è all'indirizzo thule.com.