Un prodotto pensato per chi usa la moto tutto l’anno, senza compromessi. Impossibile? In tanti propongono capi con questo concetto, ma non tutti fanno bene entrambe le cose… Spidi, però, ci crede moltissimo. Ecco quindi Vision Light, che incarna il concetto di abbigliamento multistrato da moto. La giacca è composta da un hard shell di 3 strati di laminato (H2Out), che protegge dall’acqua ma è al contempo traspirante.

PROTEZIONI Caratteristica principale di questa giacca però è la “armatura” interna (chiamata Armour da Spidi) che permette alle protezioni di Livello 1 di aderire perfettamente al corpo, così da minimizzare i rischi in caso di caduta. Può essere agganciato tramite zip allo strato esterno. Il tessuto in rete di poliestere è stato progettato per offrire grande elasticità e garantire la massima circolazione d’aria nelle giornate più calde. Sono presenti due tasche esterne chiuse da bottoni e due tasche interne particolarmente capienti.

TAGLIA E PREZZO La giacca Spidi Light Vision può essere dotata di protettori dorsali e toracici della serie Warrior e può essere aumentato il grado di isolamento termico con l’aggiunta dello strato coibente Mission Softshell. Il prezzo è di 339,90 euro ed è disponibile in un solo colore (nero) e dalla taglia S alla 3XL.