Newrban, da Cellular Line una nuova linea di accessori per la mobilità green

Pensati per chi si muove in bicicletta (anche elettrica) o in monopattino, ecco i nuovi accessori di Newrban, brand di Cellular Line

Le abitudini di spostamento quotidiano si fanno sempre più centrali nella discussione che riguarda il cambiamento climatico: biciclette (anche elettriche) e monopattini, i paladini della mobilità dolce, sono tra le alternative migliori per spostarsi in maniera pulita, a basso impatto ambientale. Sull’onda di questo crescente segmento di mercato, il gruppo Cellularline ha presentato Newrban, un nuovo brand di accessori per chi si muove prevalentemente con questi mezzi.

Newrban, gamma di accessori per la mobilità dolce

LA GAMMA I prodotti di Newrban rispondono alle esigenze di chi si sposta in ambito urbano a bordo di una bicicletta o di un monopattino elettrico. Sul fronte della sicurezza, il brand di Cellular Line propone prodotti che vanno dal casco (con cuscinetto interno lavabile) alle luci ricaricabili, anteriori e posteriori, vendute anche in kit, passando per lucchetti, “clacson” e giubbotti catarifrangenti reversibili con tasca portacellulare. Ancora, borse impermeabili per bici e monopattini, dotate di strap che facilitano l’installazione sul manubrio facile, e supporti in alluminio per smartphone, adatti a manubri da 12 a 32 mm di diametro, con un prezioso modulo antivibrazioni.

LE DICHIARAZIONI “Negli ultimi anni siamo stati molto attenti alle nuove esigenze di chi ha scelto la mobilità sostenibile come principale modalità di spostamento all’interno delle nostre città sempre più inquinate”, ha dichiarato Marco Cagnetta, Board member e General Manager Sale & Marketing di Cellularline. “Abbiamo investito molto in un nuovo brand pensato per garantire una migliore e più sicura esperienza legata alla e-mobility come Newrban. Ci siamo chiesti quali fossero i bisogni, le abitudini e le ambizioni di chi ogni giorno sceglie la mobilità elettrica: con Newrban vogliamo avvicinarci a loro, creando connessione, appartenenza e incoraggiando rapporti positivi fra le persone, ispirando fiducia, sicurezza e affidabilità”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 26/06/2023