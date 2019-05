Autore:

Giulia Fermani

IL RADUNO L'Associazione Alpini Motociclisti compie 100 anni! In occasione dell'Adunata nazionale per le celebrazioni Ciapa la Moto ospiterà a Milano, da MotoSplash in Via Gardone 22, una Mostra di Motoveicoli Storici. Aperta al pubblico dal 10 al 12 maggio la mostra sarà anche teatro di una grande festa in onore delle Penne Nere che si terrà sabato 11 maggio dalle ore 20 in poi!

LA MOSTRA Aperta al pubblico dalle ore 10 alle 24, con servizio di ristorazione convenzionato, la mostra ospiterà un esemplare da 500 cc per ognuna delle cinque marche italiane fornitrici ufficiali del Regio Esercito. Visibili al pubblico, dunque, cinque mezzi affardellati per per uso bellico come si usava durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale dei marchi Benelli, Bianchi, Gilera, Guzzi e Sertum.