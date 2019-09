Autore:

Giulia Fermani

LOTTERIA BENEFICA Chi pensa che un incidente allontanerebbe inesorabilmente chiunque dal mondo delle due ruote non ha mai conosciuto Mattia Cattapan. Il ventottenne della provincia di Padova, fondatore dell'associzione i CROSSabili, non lo ha mai fatto. Anzi, ha fatto di tutto per avvicinare il più persone possibili. L'ultima iniziativa, una lotteria benefica, si terrà il prossimo 25 settembre nei locali di Ciapa la Moto a Milano: l'intero ricavato andrà a sostegno di progetti a favore dei ragazzi colpiti da disabilità.

IL FONDATORE Classe 1990, Mattia Cattapan ha ricevuto la sua prima moto da cross a otto anni. Dopo anni di gare, nel 2013, un incidente gli è costato la rottura della quarta e quinta vertebra dorsale e la lesione del midollo spinale, rendendolo paraplegico. La sua passione per i motori, però, era troppo grande perché accettasse di rinunciarvi per sempre. Tornato in sella Mattia è diventato così il primo atleta disabile in Italia alla guida di un kart Cross e ha fondato l'associazione i CROSSabili, per aiutare altri ragazzi e ragazze disabili.

CIAPA I CROSSABILI L'appuntamento con la lotteria benefica Ciapa i Crossabili è fissato pe il prossimo 25 settembre dalle 19:30 da Motosplash in via Gardone 22 a Milano. Tutto il ricavato della lotteria sarà investito in progetti a favore dei ragazzi colpiti da disabilità: SOS Abili, Crossabili per tutti, Crossabili no limit, Crossabili in Tour, Sport e Progetto CFTerapia.

Biglietti lotteria: 3 biglietti, 10 euro

Parcheggio moto interno gratuito