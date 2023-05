Casco CGM 360 KAD, per gli sportivi che vogliono viaggiare comodi

Un nuovo integrale di alta gamma, ideale per l’ambito urbano, per chi viaggia su scooter e moto ad alte prestazioni. Prezzo e scheda tecnica

Il nuovo casco CGM 360 KAD è pensato per chi si muove principalmente in ambito urbano, magari a bordo di moto e scooter ad alte prestazioni, ma anche per chi non disdegna una guida più dinamica e aggressiva, senza rinunciare alla giusta comodità. Il top di gamma di CGM è realizzato in vetroresina composita, che garantisce leggerezza e sicurezza, è omologato ECE 22.06 ed è disponibile in tre misure di calotta.

Casco CGM 360 KAD, due grafiche del casco

COME È FATTO Disponibile in nero opaco o con grafiche colorate, il 360 KAD ha una visiera esterna antigraffio con predisposizione Pinlock, visiera parasole interna a scomparsa, due prese d’aria (anteriore e sulla mentoniera), con altrettanti estrattori nella parte posteriore del casco. L’imbottitura interna è in tessuto Extracool, removibile e lavabile, permette l’uso anche con gli occhiali ed è predisposta per i più diffusi sistemi di interfono. Il sistema SOS Release System consente di sganciare rapidamente i guanciali in caso di emergenza.

Casco CGM 360 KAD, guanciali a sgancio rapido

SCHEDA TECNICA CGM 360 KAD

Omologazione : ECE 22.06

: ECE 22.06 Calotta : Fibra composita HD Composite Fiberglass

: Fibra composita HD Composite Fiberglass Visiera : esterna a sgancio rapido, predisposizione Pinlock 70, visiera interna parasole

: esterna a sgancio rapido, predisposizione Pinlock 70, visiera interna parasole Interni : tessuto Extracool, removibili e lavabili

: tessuto Extracool, removibili e lavabili SOS Release System

Ventilazione : sistema Air Stream con tre aree di canalizzazione

: sistema Air Stream con tre aree di canalizzazione Aggancio : fibbia micrometrica in metallo ed elastico

: fibbia micrometrica in metallo ed elastico Comunicazione : predisposizione per interfoni e bluetooth

: predisposizione per interfoni e bluetooth Colorazioni : monocolore nero opaco, grafiche nero rosso opaco, grafite giallo fluo opaco, nero bianco, nero giallo fluo, nero rosso

: monocolore nero opaco, grafiche nero rosso opaco, grafite giallo fluo opaco, nero bianco, nero giallo fluo, nero rosso Peso : da 1.400 gr a 1.500 gr

: da 1.400 gr a 1.500 gr Taglie disponibili : da XS a XXXL

: da XS a XXXL Prezzo: 250,10 euro (nero opaco), 268,40 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 16/05/2023