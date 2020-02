SMK 2020 Per il 2020 SMK aggiunge a catalogo i primi caschi in fibra composita ed in fibra di carbonio. Tra le nuove proposte ci sono anche nuove grafiche e una vasta scelta di caschi Urban e cafè racer sia integrali sia Jet. Catalogo completo allegato.

SMK TWISTER Il casco integrale Twister, con calotta in resina termoplastica (EIRT), ha la visiera Extra Wide Vision trattata antigraffio -come anche lo schermo parasole interno- ed è predisposta per l’utilizzo del Pinlock Original. Il sistema di ventilazione si compone di due prese d’aria regolabili, una sulla mentoniera e una sulla partesuperiore della calotta e un estrattore posteriore. Grafiche e prezzi: Wraith e Splash (109,95 euro), Unicolour (99,95 euro)

SMK GLIDE Il Glide basic è un casco integrale con mentoniera apribile e dispone quindi di doppia omologazione, sia come integrale sia come casco aperto. A sua volta realizzato in EIRT ha lo stesso sistema di ventilazione del Twister, con due prese d'aria e un estrattore, e la visiera anche qui è trattata antigraffio (anche il visierino parasole interno). Grafica e prezzo: Unicolour (129,95 euro).

SMK HYBRID EVO Terzo modello nel catalogo 2020 di SMK è l'Hybrid Evo. Si tratta di un casco che offre cinqaue modelli in uno, grazie alla mentoniera, alla visiera e al frontino removibili. Si può usare come casco da enduro (con frontino, visiera e mentoniera), integrale (senza frontino con mentoniera e visiera) offroad (con frontino e mentoniera, senza visiera) jet offroad (con frontino e visiera) e jet stradale (con la sola visiera). Grafica e prezzo: Unicolour (169,95 euro)

SMK ELDORADO E ELDORADO JET Il nuovo casco integrale SMK Eldorado in stile retrò nasce per essere indossato in sella a moto vintage o cafè racer, ma anche con le moderne tourer. Condivide il materiale e il sistema di ventilazione con gli altri modelli a catalogo. Grafiche e prezzi: Unicolour (199,95 - 120,95 euro), Seven e Adventure (129,95 euro). Il casco Eldorado è disponibile anche nella variante Eldorado Jet. Grafiche e prezzi: Unicolour (79,95 euro) e Seven, Speed, Tracker (89, 95 euro)

SMK STELLAR Presentato come novità nel 2018 e ancora presente nel catalogo 2020 è il casco integrale Stellar, perfetto per l'utilizzo sia nel traffico cittadino sia per un turismo a medio o lungo raggio. Grafiche e prezzi: Unicolour (69,95 euro) e Swank, Meteorite, Sqad (79,95 euro)

SMK TITAN Casco integrale realizzato in compositi avanzati (doppia fibra composita e Fibra di carbonio), SMK Titan è adatto ad affrontare lunghi viaggi e condizioni meteorologiche estreme. Grafiche e prezzi: Firefly, Arok (189,95 euro), Carbon (229,95 euro), Solid (179,95 euro)

SMK COOPER Casco jet entry level della collezione 2017 -ma che continua a essere a catalogo nel 2020- è il casco SMK Cooper. Particolarmente adatto a un uso cittadino, ha lo schermo parasole interno, trattato antigraffio. Grafica e prezzo: Unicolour (79,95 euro)

SMK STREEM Il casco open face Streem è l'alleato degli spostamenti quotidiani nel traffico. Il sistema di ventilazione fuzniona con due prese d’aria superiori regolabili e un estrattore posteriore. Grafiche e prezzi: Unicolour (59, 95-60,95 euro) e Fantasy (59,95 -69,95 euro)