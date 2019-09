Autore:

La Redazione

LA SERATA Aria di viaggio, avventura e condivisione sul Naviglio milanese per l'evento del Caravanserraglio dedicato alla sabbia e al deserto tunisino. Gli appassionati di fuoristrada e di rally raid presenti hanno ascoltato i racconti di Oscar Polli e la testimonianza degli Ambassador FreeRacing per conoscere più da vicino gli stage in Tunisia e non perdersi i piani per il prossimo futuro...

LE ATTIVITÀ DI NOVEMBRE Nel corso della serata sono state presentate le due attività in programma per il prossimo novembre. Il Desert Stage, dedicato a chi ha già esperienza e guida moto enduro monocilindriche, è uno stage intensivo di sette giorni 17-24 novembre nel deserto di Douz per prepararsi ad affrontare le competizioni rallystiche. Tunisia maxi-enduro, invece, è un'attività più turistica, per far vivere l’esperienza di guida nel deserto in tutta sicurezza anche ai non "addetti ai lavori". In programma dal 24 novembre al 1 dicembre è aperta a moto maxi-enduro mono e bicilindriche.