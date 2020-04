LE MIGLIORI CITAZIONI IN TEMA DI MOTO E SCOOTER

FRASI D'AUTORE Che Valentino Rossi, Kevin Schwantz, Joey Dunlop, Marco Lucchinelli o Walter Villa se ne siano usciti con qualche frase memorabile parlando di moto o di scooter è quasi scontato. Lo è di meno pensare che le due ruote siano state, per breve o per lungo tempo, protagoniste dei pensieri dello scrittore Andrea Camilleri, il padre del Commissario Montalbano, o di Carrie Bradshaw: una delle tre protagoniste della serie Sex and the City. Perché: ''La moto è sia uomo che donna. Ti appassiona come una donna e ti frega peggio di un uomo. Bella e docile quanto interessante, affascinante e pericolosa al tempo stesso''. Chi l'ha detto? La soluzione in fondo alla classifica...

Aspetto che il panico cresca…quando la paura si tramuta in visioni celestiali inizio a staccare. (Kevin Schwantz) La mia posizione preferita? Io davanti e Stoner dietro. (Valentino Rossi) Al TT non conta sapere dove devi aprire il gas, ma dove devi chiuderlo. (Joey Dunlop) Le gare della 250 sono talmente combattute che se ti scappa da starnutire ti passano in 12. (Walter Villa) Un uomo ottimo sulla carta è un uomo con ottime credenziali che di solito si lascia per uno più sexy, con la moto… e senza conto in banca. (Carrie Bradshaw) In curva piegava così tanto che il problema non erano i moscerini, ma i lombrichi. (Stefano Benni) Caratteristica del motorino è l’anarchia. Puoi passare con il rosso, andare contromano, parcheggiare sui marciapiedi. (Andrea Camilleri) Il bello è il piazzamento, il risultato. La coppa no, la coppa ti da anche noia, devi pulirla. Il risultato ce l’hai tu, dentro. (Marco Lucchinelli) Hai messo un tettuccio allo scooter!? Ma chi sei, il papa?!” (Melissa McCarthy) È dal 1903 che aiutiamo i ragazzi brutti a trovarsi una bella ragazza. (Harley Davidson)



Soltanto un motociclista riesce a capire perché i cani amano mettere la testa fuori dal finestrino. (Anonimo) A volte ci vuole un intero serbatoio di benzina prima che tu riesca a riordinare le idee. (Anonimo) Ho una moto che va così piano che quando vado in giro, i moscerini, invece di spiaccicarsi sugli occhiali, mi tamponano. (Anonimo) Non conta quanti cavalli hai, ma quanta passione ci metti! (Anonimo) Preferisco di gran lunga guidare la mia moto e pensare a Dio, che stare seduto in chiesa e pensare alla mia moto. (Anonimo) Con 4 cilindri si fanno 2 moto. (anonimo) Guida la tua moto come se tu l’avessi rubata. (Anonimo) A piedi cammino. In macchina viaggio. In moto sogno. (Anonimo) Le curve sono nate per essere curve… non cercate di raddrizzarle. (Anonimo) Non guidare mai più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare. (Anonimo)

LA SOLUZIONE ''La moto è sia uomo che donna. Ti appassiona come una donna e ti frega peggio di un uomo. Bella e docile quanto interessante, affascinante e pericolosa al tempo stesso'': chi l'ha detto? Un personaggio forse insospettabile, il famoso attore hard (e non solo) Rocco Siffredi. Avete altri aforismi, citazioni, frasi celebri da inserire in classifica? Scrivetele nei commenti!