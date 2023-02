Auto (vere) telecomandate in Germania: ma a che servono?

In Germania la start-up Vay sperimenta servizi di car sharing con auto teleguidate per la consegna a domicilio

La startup tedesca Vay ha lanciato i primi test su strada di veicoli telecomandati: auto vere telecomandate per strada. A che cosa servono? Il concetto stesso si presta a facile ironia. Che si vogliano alimentare traffico e ingorghi anche quando non dobbiamo uscire di casa? Oppure inquinare l'aria comodaente seduti in soggiorno? Battute a parte, tutto questo un senso ce l'ha eccome. Anzi, più d'uno.

L'idea principale è quella di gestire un servizio di car sharing con consegna a domicilio del veicolo: tu prenoti tramite un'app sullo smartphone, l'auto viene guidata da remoto fino all'indirizzo di recapito e da lì in poi sei tu a prendere il volante. Arrivato a destinazione, lasci la vettura che torna sotto il controllo a distanza e portata al nuovo cliente: eliminando i tempi morti necessari alla ricerca del parcheggio. E le auto sono elettriche, quindi a emissioni (locali) zero. Man mano che le tecnologie di guida autonoma verranno sviluppate e si dimostreranno sicure, verranno introdotte così da rendere il sistema sempre meno dipendente dall'uomo. Basteranno pochi mesi per il lancio del car sharing Vay

Non rientrano tra gli scopi dichiarati di Vay, ma le auto telegidate potrebbero trovare applicazione anche per fornire servizi taxi o Uber... in smart working: una sicurezza in più tanto per il taxista quanto per il passeggero, viste le aggressioni documentate nel recente passato dalle notizie di cronaca. In secondo luogo, questa sperimentazione fornirà le basi per un sistema centralizzato delle auto a guida autonoma di domani, a tutto vantaggio della gestione ottimizzata dei flussi di traffico.

Una postazione di teleguida Vay

Il sistema ricorda quello con cui vengono pilotati i droni militari. I conducenti, si trovano in una cosiddetta stazione di guida a diversi chilometri di distanza. Qui ci sono postazioni simili a quelle per i videogame, ma realizzate con volanti e pedaliere costruiti secondo gli standard dell'industria automobilistica. Telecamere e microfoni dentro e intorno all'auto forniscono tutte le informazioni audiovisive necessarie per pilotare l'auto e dalla postazione di teleguida si hanno a disposizione anche la navigazione in realtà aumentata e informazioni sul traffico.

Le auto teleguidate Vay si prenotano con un'app sullo smartphone

Dopo aver testato la guida a distanza sulle strade di Amburgo e Berlino negli ultimi tre anni, Vay ha ricevuto a dicembre 2022 l'approvazione dell'agenzia tedesca per la sicurezza TUV SUD, che ha valutato il sistema conforme agli standard ISO 26262 e ISO/SAE 21434. Ciò permette di eliminare il precedente requisito di avere un conducente di sicurezza a bordo del veicolo. ''Questo è un enorme successo per l'intero team, ma anche per Amburgo e l'Europa'', dice Thomas Von Der Ohe, CEO e co-fondatore di Vay, secondo cui la tecnologia sarà pronta per il lancio in massa già entro pochi mesi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/02/2023