OOONO CO-DRIVER ti avvisa di ostacoli e autovelox, per viaggi più sicuri

L'eccessiva velocità, gli imprevisti sulla strada e la mancanza di concentrazione sono autentici fattori di rischio per tutti gli automobilisti. In particolare, la distrazione durante la guida rappresenta una sfida crescente per la tutela della sicurezza stradale. Secondo uno studio della Commissione Europea, addirittura fino al 30% degli incidenti stradali verificatisi in Europa è attribuibile a momenti di distrazione alla guida. OOONO A/S, scaleup danese specializzata nel campo della tecnologia, ha da poco introdotto in Italia il suo innovativo OOONO CO-DRIVER, un dispositivo che rappresenta un importante strumento per migliorare la sicurezza stradale, in quanto è in grado di segnalare in modo chiaro ed efficace la presenza di autovelox e di situazioni pericolose tramite segnali sonori e visivi: guardate il video cliccando sulla foto di copertina per vedere come funziona.

OOONO CO-DRIVER non richiede abbonamento: f

L'obiettivo principale di OOONO CO-DRIVER è mantenere l'attenzione dei conducenti al massimo livello durante le situazioni più critiche. Attraverso avvisi pronti e immediati, sia a livello acustico sia visivo, il CO-DRIVER è in grado di allertare l'automobilista con il minimo della distrazione, così da aiutarlo a reagire per tempo con le manovre adeguate al pericolo che lo aspetta: per esempio adeguare la velocità per rispettare i limiti imposti o prepararsi a evitare eventuali ostacoli sulla strada. Funziona grazie a una piattaforma che permette a una community di milioni di automobilisti di condividere informazioni relative alle condizioni stradali. Grazie a ciò il CO-DRIVER è in grado di fornire avvisi in tempo reale relativi a diversi tipi di autovelox (sia fissi sia mobili, compresi tutor e semafori) e situazioni di pericolo sulla strada, come incidenti, lavori in corso e veicoli in panne.

Una caratteristica distintiva di CO-DRIVER è la sua semplicità. Non vi sono abbonamenti nascosti o costi aggiuntivi. OOONO CO-DRIVER è disponibile per l'acquisto su Amazon e offre uno sconto del 14% fino all'8 settembre. Una volta acquistato, il dispositivo rimarrà un fedele compagno di viaggio, efficace in 50 Paesi diversi. Per continuare a servirsene, basterà cambiare la batteria (tipo CR2450) una volta l'anno circa.

OOONO CO-DRIVER si distingue per la sua facilità d'uso e funzionalità intuitive. Si attiva automaticamente quando rileva che il veicolo si muove e non c’è quindi il rischio di dimenticarsi di attivarlo. Inoltre, il dispositivo contribuisce a una guida più sicura poiché non richiede l'uso di smartphone o app durante il viaggio, e perché essendo privo di schermo non distrae lo sguardo del guidatore. Dopo l'acquisto, basta scaricare l'app, collegare via Bluetooth il dispositivo al proprio smartphone (che consente il traffico dati e il rilevamento GPS) e il viaggio sicuro può iniziare. L'app opera in background, agevolando la connessione e la personalizzazione delle impostazioni. E quando ci avviciniamo a una potenziale fonte di rischio, OOONO CO-DRIVER ci avvisa: suoni e lampeggio blu lenti segnalano un autovelox; suoni e lampeggio rosso veloci indicano un ostacolo.

UNO PER TUTTI E TUTTI PER UNO La condivisione di informazioni tramite la commity gioca un ruolo fondamentale nella sicurezza stradale e CO-DRIVER semplifica il processo. Sono gli stessi automobilisti ad aiutarsi a vicenda, avvisandosi sulla presenza di autovelox o pericoli stradali. Per segnalare un autovelox è sufficiente un tocco, mentre due tocchi attivano la segnalazione di situazioni più complesse, come ostacoli o incidenti lungo la strada. La versatilità di CO-DRIVER è evidente in quanto consente il collegamento di più smartphone allo stesso dispositivo e offre la possibilità di collegare lo stesso smartphone a più dispositivi OOONO: ideale per i proprietari di più veicoli.

Pubblicato da La redazione, 04/09/2023