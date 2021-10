Live streaming

William Shatner, il Capitano Kirk di Star trek, decolla per lo Spazio su una navetta di Jeff Bezos: il lancio in diretta video

Non ha né due né quattro ruote, ma sempre di viaggio si tratta. E poi quella del Capitano Kirk (o meglio l'attore William Shatner che lo ha interpretato) che va davvero nello Spazio è la notizia della settimana. Invece dell'Enterprise l'ormai novantenne attore canadese userà un razzo e una capsula Blue Origin, quello della compagnia spaziale privata fondata da Jeff Bezos. Volete assistere al lancio? Nel riquadro qui sotto potete guardarlo in diretta video, grazie al live webcast trasmesso su YouTube dalla Compagnia.

DOVE NESSUN CAPITANO DELLA FLOTTA STELLARE ERA MAI GIUNTO PRIMA Shatner è ufficialmente la persona più anziana mai andata nello spazion e la prima ad aver interpretato il capitano di un'astronave che ha davvero avuto la possibilità di arrivare nello spazio. Il volo avrebbe dovuto svolgersi martedì 12 ottobre, ma erano previsti forti venti ed è quindi stato riprogrammato per oggi.

William Shatner nei panni del Capitano Kirk con Leonard Nimoi, alias Dr. Spock

LA MISSIONE La missione NS-18 non porterà l'equipaggio in orbita, ma solo appena oltre la linea di Karmann, che delimita il confine dello Spazio, lasciando i passeggeri a galleggiare senza peso per alcuni minuti, prima di ritornare indietro verso la Terra. Un viaggio molto breve: in tutto il volo che le settimane scorse ha avuto come passeggero lo stesso Jeff Bezos è durato poco più di 10 minuti, ma sicuramente con Kirk che va davvero nello Spazio il mondo della fantascienza è un passo più vicino di prima.