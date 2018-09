POTEVA ANDARE MEGLIO È stato un week-end ricco di emozioni (ma poche felicità) per il Team Peugeot Total, la squadra del Leone francese che milita nel mondiale Rallycross. Il Team Peugeot Total ha fatto quello che ha potuto nella gara di casa, a Lohéac, in cui si è disputata l’ottava manche del Campionato del Mondo FIA di Rallycross.

FUORI DAL PODIO In lotta per la vittoria, la squadra francese non è riuscita a concretizzare il risultato nella finale e ha concluso la tappa di casa con un punteggio un po’ deludente: il 5° e 6° posto, rispettivamente per Timmy Hansen e Sébastien Loeb che non rendono merito degli sforzi profusi in questa gara. La Peugeot 208 WRX Evo ha comunque dimostrato un potenziale evidente e una velocità di punta impressionante, sostenuta dall’entusiasmo dei circa 80.000 fan venuti a vederla. Il pilota junior, Kevin Hansen, si è dimostrato molto veloce e determinato: si è classificato 1° pilota di riserva, alla fine della semifinale.

IN LETTONIA Ora, per Peugeot non resta che pensare alla prossima gara del Campionato che andrà in scena tra due settimane, in Lettonia, in cui Peugeot Sport intende rifarsi dopo la deludente tappa francese. Dopotutto il circuito di Bikernieki si sposa con le caratteristiche della Peugeot 208 WRX essendo veloce e tecnico, l'ideale per spremere bene tutto il potenziale della vettura. Inoltre, Sébastien Loeb ha ottenuto la vittoria nel 2016, chissà che non possa replicare questo successo tra poche settimane

RISULTATI DELLA FINALE DI LOHEAC

1. Johan KRISTOFFERSON - 03:44.787

2. Andreas BAKKERUD - 03:45.127

3. Petter SOLBERG - 03:45.571

4. Mattias EKSTRÖM - 03:45.945

5. Timmy HANSEN - 03:46.210

6. Sébastien LOEB - 03:46.362

CLASSIFICA PROVVISORIA PILOTI – DOPO LOHEAC (MANCHE #8/12)

1. Johan KRISTOFFERSSON / Volkswagen Polo R - 224 punti

2. Andreas BAKKERUD / Audi S1 - 165 punti

3. Petter SOLBERG / Volkswagen Polo R – 160 punti

4. Timmy HANSEN / PEUGEOT 208 WRX - 158 punti

5. Mattias EKSTRÖM / Audi S1 - 157 punti

6. Sébastien LOEB / PEUGEOT 208 WRX - 151 punti

7. Niclas GRÖNHOLM / Hyundai i20 - 95 punti

8. Kevin HANSEN / PEUGEOT 208 WRX - 86 punti

9. Janis BAUMANIS / Ford Fiesta - 68 punti

10. Timur TIMERZYANOV / Hyundai i20 - 66 punti

11. Guerlain CHICHERIT / Renault Mégane RS - 44 punti

12. Robin LARSSON / Ford Fiesta - 22 punti

14. Kevin ERIKSSON / Ford Fiesta - 15 punti

15. Tommy RUSTAD / Volkswagen Polo - 14 punti

CLASSIFICA PROVVISORIA TEAM - DOPO LOHEAC (MANCHE #8/12)

1. PSRX Volkswagen Sweden - 384 punti

2. EKS Audi Sport - 322 punti

3. Team PEUGEOT Total - 309 punti

4. GRX Taneco - 161 punti

5. GC Kompetition - 103 punti

6. Olsbergs MSE - 67 punti