Simone Dellisanti

TUTTI IN RIGA La nona prova del Campionato del Mondo di Rallycross è andata in scena sul tracciato di Riga, la capitale della Lettonia, ed è stata teatro di una lotta molto serrata, come lo dimostra il risultato della prima manche di qualificazioni del week-end, con un divario di soli 0,009 secondi tra i primi due in classifica, appena 23 centimetri sul rettilineo del traguardo!

LOEB, COLLEZIONISTA DI PODI Dopo una gara piena di colpi di scena, Sébastien Loeb finisce 3°; è il suo 6° podio dell’anno (su 9 gare disputate) e il 3° podio consecutivo a Latvia. Nonostante Timmy e Kevin Hansen non siano riusciti a rimontare negli ultimi sei giri (finiscono rispettivamente al 5° e 6° posto), tutte le Peugeot 208 WRX ufficiali sono arrivate a disputare la finale, un risultato significativo per Peugeot nel suo primo anno di iscrizione ufficiale al WRX. In termini di punteggio, Sébastien Loeb è il pilota con il 2° risultato migliore del weekend ed il Team Peugeot Total è la squadra che ha conquistato più punti (45).

RISULTATI DELLA FINALE DI RIGA 1. Johan KRISTOFFERSON - 05:01.530 2. Mattias EKSTRÖM - 05:03.836 3. Sébastien LOEB - 05:04.862 4. Niclas GRÖNOLM - 05:06.177 5. Timmy HANSEN - 05:06.177 6. Kevin HANSEN – 05:08.916

CLASSIFICA PROVVISORIA PILOTI – DOPO RIGA 1. Johan KRISTOFFERSSON / Volkswagen Polo R - 254 punti 2. Mattias EKSTRÖM / Audi S1 - 181 punti 3. Andreas BAKKERUD / Audi S1 - 179 punti 4. Sébastien LOEB / PEUGEOT 208 WRX - 176 punti 5. Petter SOLBERG / Volkswagen Polo R – 175 punti 6. Timmy HANSEN / PEUGEOT 208 WRX - 163 punti 7. Niclas GRÖNHOLM / Hyundai i20 - 112 punti 8. Kevin HANSEN / PEUGEOT 208 WRX - 98 punti 9. Timur TIMERZYANOV / Hyundai i20 - 73 punti 10.Janis BAUMANIS / Ford Fiesta - 71 punti 11.Guerlain CHICHERIT / Renault Mégane RS - 49 punti 12.Jérome GROSSET-JANIN / Renault Mégane RS - 47 punti 13.Robin LARSSON / Ford Fiesta - 22 punti 14.Liam DORAN / Renault Mégane RS - 19 punti 15.Kevin ERIKSSON / Ford Fiesta - 15 punti CLASSIFICA PROVVISORIA TEAM - DOPO RIGA (MANCHE #9/12) 1. PSRX Volkswagen Sweden - 429 punti 2. EKS Audi Sport - 360 punti 3. Team PEUGEOT Total - 339 punti 4. GRX Taneco - 185 punti 5. GC Kompetition - 115 punti 6. Olsbergs MSE - 38 punti