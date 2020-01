ULTIMO ATTO Prima ancora del sorprendente ritiro della Citroen e del suo conseguente passaggio alla Toyota, Sebastien Ogier aveva già annunciato di volersi ritirare al termine della stagione 2020. Il francese ha poi visto interrompersi la sua serie di titoli iridati consecutivi, arrivata a quota sei, aspetto che lo renderà ancora più combattivo in questo campionato, in attesa di scoprire se davvero non ci saranno ripensamenti sulla conclusione di una stagione già comunque straordinaria.

LA CARRIERA Pur iniziando molto tardi nei rally, a soli 22 anni dopo un inizio da giocatore professionista di... bocce, Ogier ha seguito le orme dell'omonimo Loeb, affermandosi con le Citroen a due ruote motrici, prima di esordire nel Mondiale Rally con il costruttore francese. Nel 2008 si è laureato al primo colpo campione del JWRC e l'anno successivo ha esordito nel WRC con lo junior team di Citroen, cogliendo un sorprendente secondo posto in Grecia. Nel 2010, al volante della C4 WRC, arrivano i primi successi in Portogallo e Giappone. Ogier è ormai pronto a raccogliere l'eredità di Loeb, che in quegli anni sta conquistando gli ultimi dei suoi nove titoli iridati consecutivi, e nel 2011 con ben cinque vittorie chiude terzo in campionato. La stagione dopo è di transizione, con il passaggio sotto Volkswagen ma al volante di una Skoda Fabia S2000 con cui non ottiene grosse soddisfazioni. Nel 2013, però, l'uscita di scena di Loeb e il suo debutto ai comandi della velocissima Polo R WRC apre alla sua sestina di titoli mondiali, con un'annata da nove vittorie, seguita da due con otto successi. Ogier non si ferma più e riesce a vincere anche nel 2017, quando passa a M-Sport Ford dopo il ritiro di Volkswagen, dimostrando le sue qualità anche senza disporre della super vettura tedesca. Dopo il bis nel 2018 torna alla Citroen, ma l'operazione nostalgia porta un terzo posto finale che interrompe la serie di successi.

SEBASTIEN OGIER, LA SCHEDA