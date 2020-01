IL VERSTAPPEN DEI RALLY Pur essendo nato nel nuovo millennio, Kalle Rovampera sta facendo parlare di sé già da parecchi anni. Era il 2008, quando un video che lo riprendeva bambino al volante di una piccola vettura da rally come un veterano tra le foreste innevate divenne virale. Figlio d'arte, suo padre Harri fu protagonista nel WRC con una vittoria nel Rally Svezia del 2001, il piccolo Kalle ha poi continuato a bruciare le tappe: a 12 anni correva gli sprint rally in Lettonia, a 15 si laureava campione junior e nel 2016 lo abbiamo già visto protagonista sull'asfalto del campionato italiano. La Toyota non si è fatta sfuggire la possibilità di ingaggiarlo per sostituire Jari-Matti Latvala e assicurarsi un più che probabile campione del mondo del futuro. Quanto sia lontano questo futuro è ancora da scoprire, ma potrebbe trattarsi davvero di una manciata di anni.

LA CARRIERA Grazie a una deroga concessa dal governo finlandese, Rovampera ha potuto esordire nel Mondiale Rally nel 2017, al volante di una Ford Fiesta R5. Quindicesimo al debutto nel WRC2 in Gran Bretagna, nel successivo appuntamento in Australia ha subito conquistato la vittoria. L'anno successivo altri due successi e un secondo posto gli hanno permesso di classificarsi terzo in campionato, pur avendo saltato molti appuntamenti per correre già nel WRC, al volante di una Skoda Fabia. Stessa vettura con cui lo scorso anno ha disputato quasi tutti i rally della stagione nella massima serie, conquistando cinque piazzamenti a punti con il sesto posto in Portogallo come miglior risultato.

KALLE ROVAMPERA, LA SCHEDA