SAUCY IMPRENDIBILE Sembra davvero aver messo l'impronta su questa stagione di Formula Regional by Alpine il pilota svizzero Gregoire Saucy. Schierato dal team ART, il dominatore dell'evento di Barcellona e ripetutosi poi a Le Castellet - in quest'ultima occasione una vittoria gli fu negata nel post-gara - si è nuovamente impossessato di entrambe le vittorie a Zandvoort, prima volta della serie cadetta non al seguito della Formula 1 ma del GT World Challenge Europe.

ALLUNGO IN CAMPIONATO Con altre due vittorie la cavalcata al titolo si fa in discesa per il transalpino anche se tuttavia è presto per cantare vittoria. In gara 1 Saucy ha comandato dalla pole position mentre alle sue spalle l'italiano Gabriele Minì ha avuto ragione di Hadrien David. L'inseguitore diretto di Saucy in classifica generale ha negato il podio a Paul Aron mentre quinto ha concluso un combattivo Franco Colapinto. Sembrava che le ruote coperte fossero l'obiettivo principale dell'argentino (dopo tra l'altro la squalifica e l'abbandono di Montecarlo e il round di Imola saltato per la concomitanza con l'ELMS a Barcellona).

COLAPINTO INSEGUE SAUCY Nella seconda manche Colapinto ha scavalcato Minì e si è lanciato all'inseguimento del leader senza riuscire ad agganciarlo. Secondo trionfo dunque per Saucy con Colapinto vicinissimo. Tanti punti per Minì che conclude in terza posizione bissando il podio del sabato. Bene William Alatalo, primo fuori dal podio, davanti a Francesco Pizzi. Battuta a vuoto per Hadrien David che rimanendo a secco di punti vede Saucy fuggire in testa alla classifica.

Zandvoort, Gara 1 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Gregoire Saucy ART GP 20 giri 2 Gabriele Minì ART GP 3.180 3 Hadrien David R-ace GP 3.865 4 Paul Aron Prema Racing 4.831 5 Franco Colapinto MP Motorsport 5.283 6 Isack Hadjar R-ace GP 6.604 7 Mari Boya Van Amersfoort 7.255 8 Dino Beganovic Prema Racing 7.744 9 Michael Belov G4 Racing 8.344 10 Alex Quinn Arden 8.793

Zandvoort, Gara 2 (top ten)