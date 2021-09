TITOLO IN ARRIVO Con un solo round rimasto da disputare, Dennis Hauger vede ormai il titolo della Formula 3 da vicino. Il pilota norvegese del team Prema nella corsa conclusiva del week end di Zandvoort è scattato ottimamente dalla pole position che ha conquistato in pista al venerdì. Poi ha solamente amministrato con David Schumacher alle sue spalle che non è stato in grado di reggere il suo passo.

ERRORE MARTINS Alle spalle di Schumacher scalpitava Victor Martins, che galvanizzato dalla vittoria di ieri voleva gettarsi all'inseguimento del battistrada per consolidare il proprio terzo posto in classifica. Un errore però a due giri dalla fine ha messo fine alle sue speranze di fare bene. Il francese ha toccato Schumacher davanti a sé che è finito contro le barriere di curva 3. Ritenuto responsabile dell'accaduto, Martins si è visto aggiungere dieci secondi al tempo finale e da secondo è scivolato in decima posizione.

QUARTO DOOHAN Ne beneficiano così Clement Novalak e Alexander Smolyar che raccolgono un piazzamento a podio insperato. Quarto alla fine Jack Doohan che ormai non può fare più molto in ottica campionato se non preservare la sua seconda posizione in classifica generale. A seguire un combattivo Caio Collet mentre più attardati hanno chiuso Logan Sargeant, Jak Crawford e Frederik Vesti. Tra i primi dieci anche Arthur Leclerc, vincitore di gara 1 di ieri mattina. Un lungo sulla ghiaia per Matteo Nannini causato da un errore in staccata di una vettura rivale.

Zandvoort, Gara 3 (top ten)

Pos. Pilota Team Gap 1 Dennis Hauger Prema Racing 24 giri 2 Clement Novalak Trident 5.387 3 Alexander Smolyar ART GP 6.961 4 Jack Doohan Trident 7.184 5 Caio Collet MP Motorsport 8.705 6 Logan Sargeant Charouz Racing 12.016 7 Jak Crawford Hitech GP 13.093 8 Frederik Vesti ART GP 14.007 9 Arthur Leclerc Prema Racing 14.643 10 Victor Martins MP Motorsport 15.805