Williams con Trident, Bolukbasi da Charouz

WILLIAMS CON TRIDENT Tassello dopo tassello prende forma anche lo schieramento di partenza per la stagione 2022 di Formula 2. Nelle ultime ore altri due sedili sono stati occupati con due squadre che hanno ufficializzato i nomi di altrettanti piloti. Il pilota numero nove ad accasarsi nella categoria cadetta è Calan williams. L'australiano non è una sorpresa particolarmente clamorosa visto che, dopo due anni di militanza in Formula 3, era stato annunciata con largo anticipo la sua partecipazione ai test invernali con il team Trident. La squadra italiana ha scelto di affidare a lui il primo dei due sedili disponibili.

DALLA CONSOLLE ALLE PISTE Storia interessante quella di Cem Bolukbasi che ha compiuto un percorso che già qualcuno aveva tentato in passato (tra i vari spiccano Jann Mardenborough e Lucas Ordonez spinti dal Nissan GT Academy, ndr) ma con un curriculum forse più solido e promettente. Il turco, infatti, proviene dal mondo delle competizioni virtuali ed ora è un pilota reale a tutti gli effetti. Dopo aver difeso i colori della Toro Rosso nella competizione online ufficiale della Formula 1 nel 2020, il 23enne è salito sulle monoposto e ha impressionato in particolare in Eurocup Renault ed Euroformula oltre ad avere messo a segno belle prestazioni in European Le Mans Series e nel GT4 europeo. Presente solo nell'ultima giornata di prove invernali della Formula 2 ad Abu Dhabi con Van Amersfoort, Bolukbasi ha invece trovato posto al team Charouz che lo ha scelto per il 2022.

Formazione piloti provvisoria Formula 2 2022

Prema Racing: Dennis Hauger? - ???

UNI Virtuosi: Jack Doohan - Marino Sato

Carlin: Logan Sargeant - ???

Hitech GP - Liam Lawson? - ???

ART GP - Theo Pourchaire - ???

MP Motorsport: Felipe Drugovich - Clement Novalak

Campos Racing- Ralph Boschung - ???

DAMS - Roy Nissany - ???

Trident: Calan Williams - ???

Charouz Racing: Cem Bolukbasi - ???

Van Amersfoort: ??? - ???

Pubblicato da Marco Borgo, 13/01/2022