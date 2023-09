Wayne Taylor: "Un pilota di F1 correrà per me a Daytona"

L'ANTICIPAZIONE Nei giorni scorsi Wayne Taylor ha - volutamente - fatto uscire un'anticipazione che sta creando notevole interesse e curiosità: un pilota 'attualmente in Formula 1' sarà al via della prossima 24 ore di Daytona con il suo team. Il team manager americano dopo il recente trascorso con Cadillac è passato ora ai telai Oreca (Acura) contestualmente ad una partnership avviata con il team Andretti Autosport. Dal 2024 saranno due le vetture a tempo pieno che la squadra schiererà al via dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship.

acura wayne taylor racing

NON SARA' ALONSO ''Abbiamo già annunciato i primi quattro piloti che correranno a tempo pieno - ha dichiarato Wayne Taylor a sportscar365.com - ma per le gare lunghe dell'endurance cup ne avremo altri due che annunceremo dopo l'ultimo Gran Premio: uno è attualmente un pilota di Formula 1.'' Alla richiesta se si trattasse di Fernando Alonso, già parte del team americano che vinse la 24 ore nel 2019, Taylor ha negato. ''Stiamo completando la composizione del team, che da una passerà a due auto, con nuovi tecnici ed ingegneri. Sul fronte piloti avremo una line up molto competitiva''.

I PAPABILI E' scattata ovviamente la caccia al nome del pilota che potrebbe trovarsi al via della gara di apertura del campionato endurance nord-americano. La fresca conferma di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda al team Alpha Tauri per il 2024 e la conseguente uscita della giovane riserva Liam Lawson fa pensare ad un suo dirottamento nelle ruote coperte vista l'affiliazione con Honda (fornitore dei motori Red Bull, Lawson militava in SuperFormula giapponese, ndr) viste anche le parole dei vertici Red bull che hanno assicurato un 2024 'pieno di lavoro' per il neozelandese. Proprio la Honda in questi giorni ha annunciato un restauro del reparto motori da competizione e la valutazione di un approdo nel WEC nella classe Hypercar che indubbiamente potrebbe incanalarsi nel progetto Acura. Se poi per 'pilota di Formula 1 in attività' Taylor intendeva anche riserve e sostituti i nomi aumentano ma non si esclude - data la collocazione di fine gennaio - qualche big del mondiale che potrebbe essere al via una tantum...

(photo: courtesy of IMSA)

Pubblicato da Marco Borgo, 25/09/2023