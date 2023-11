Virtuosi già al completo con Bortoleto e Maini

VIRTUOSI SUBITO FULL A 24 ore dalla conclusione della stagione 2023 di Formula 2 il team Virtuosi è già in grado di ufficializzare la propria formazione completa per la prossima annata. La squadra inglese ha scelto di accogliere un pilota più esperto ed uno debuttante ma con ottime credenziali. E' il caso di Kush Maini e Gabriel Bortoleto. Entrambi gireranno nei test dei prossimi giorni sul circuito di Abu Dhabi, prove che ci daranno una traccia di massima delle formazioni per il 2024 anche delle altre squadre.

JUNIOR F1 Entrambi i piloti sono parte del vivaio di un team di Formula 1. Kush Maini che quest'anno ha corso la prima stagione con Campos fa parte dell'academy Alpine, mentre Gabriel Bortoleto è stato accolto dalla McLaren dopo il titolo nella Formula 3 lo scorso settembre. Il primo, 23enne indiano, ha colto solamente un piazzamento a podio quest'anno mentre il secondo, 19enne brasiliano, con due vittorie e sei podi ha dominato la categoria cadetta.

MP CON COLAPINTO E O'SULLIVAN Nelle scorse settimane il team MP Motorsport aveva fatto sapere di aver scelto per la prossima stagione Zak O'Sullivan e Franco Colapinto. Entrambi provenienti dalla Formula 3 fanno parte del programma giovani piloti della Williams. Dovrà quindi trovarsi un'altra squadra Dennis Hauger se vorrà provarci ancora una volta dopo le due annate con Prema e MP.

BEARMAN RESTA? Proprio la Prema ha già annunciato Andrea Kimi Antonelli mentre per la seconda vettura resta da capire se Oliver Bearman resterà. L'inglese, parte del Ferrari Driver Academy è il più indicato per una seconda stagione in Prema mentre il vicecampione Frederik Vesti potrebbe salutare la categoria dopo due stagioni. L'ingegnere di macchina di Bearman ha salutato sui social il team Prema per intraprendere una non meglio precisata nuova avventura. Le replica dell'inglese con 'ci vedremo presto' potrebbe indicare che i due torneranno al via con un'altra squadra.

Pubblicato da Marco Borgo, 27/11/2023