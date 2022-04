Trident: Edgar si ferma, entra Rasmussen

EDGAR SI FERMA E' durata appena un week end di gare la stagione 2021 in Formula 3 di Jonny Edgar. Il 18enne inglese ha suo malgrado dovuto arrendersi a problemi di salute che da tempo lo attanagliavano e ha preso la decisione di terminare i suoi impegni agonistici per privilegiare il recupero fisico. Al pilota del vivaio Red Bull (sotto) è stata diqgnosticata la malattia di Crohn, patologia che la indebolito fortemente pregiudicando la sua resa agonistica e lo stato di forma generale. Dopo i test in Bahrain e il primo week end di gare, Edgar ha deciso in accordo con il team Trident di fermarsi viste le difficoltà a cui andava incontro. La squadra italiana dal prossimo round di Imola schiererà Oliver Rasmussen sulla monoposto rimasta libera al fianco di Roman Stanek e Zane Maloney.

LE PAROLE DI GIACOMO RICCI ''E' con grande dispiacere che salutiamo Jonny Edgar, al quale auguriamo di rimettersi al più presto. Dall’inizio della stagione, il pilota inglese è stato debilitato da problemi fisici, contro i quali il pilota inglese ha lottato come un leone, stringendo i denti e scendendo ugualmente in pista. Le condizioni di salute di Edgar necessitano però l’interruzione dell’attività agonistica in modo da favorire il suo recupero. Jonny ha sempre dato il massimo per la squadra, proviene da una famiglia fantastica ed è un ragazzo splendido. Il pilota che sostituirà Edgar è Oliver Rasmussen, un ragazzo esperto e veloce, che siamo orgogliosi di accogliere nella famiglia di Trident Motorsport. Sono certo che il pilota danese si inserirà velocemente nei ritmi della squadra trovando subito la chimica giusta, anche grazie alle quattro giornate di test in programma a Jerez e Barcellona che precederanno l’appuntamento di Imola. Metteremo il massimo impegno per aiutare Oliver, che siamo certi fornirà un buon apporto alla nostra squadra''.

Pubblicato da Marco Borgo, 04/04/2022