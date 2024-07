Toronto, Gara: Herta ritrova il successo, doppietta Andretti

HERTA POLE E VITTORIA E' stato l'americano di casa Andretti ad imporsi nell'unica tappa al di fuori degli Stati Uniti dell'Indycar Series. Sul cittadino di Toronto, in Canada, Colton Herta ha segnato pole position e vittoria, comandando anche la doppietta del team Andretti che rivede il successo dopo tanto tempo. L'aver occupato la prima posizione per quasi tutta la gara lo ha tenuto fuori dai guai.

KIRKWOOD S'ACCONTENTA Alle spalle del vincitore si è accodato Kyle Kirkwood che ha ''scortato'' il suo compagno di squadra tenendo Scott Dixon a debita distanza. Il veterano, seguito da Alex Palou, ha recuperato numerose posizioni grazie alla strategia e ad una gara particolarmente nervosa che ha visto incidenti, toccate e qualche lungo. Bene il trio dei giovanissimi con Marcus Armstrong, David Malukas e Christian Lundgaard a chiudere rispettivamente in quinta, sesta e settima posizione.

MALE PENSKE E' andata male nel team del capitano con Josef Newgarden solo undicesimo dopo che Will Power ha messo fuori Scott McLaughlin spingendolo a muro. Week end da dimenticare per McLaren che ha visto solo Theo Pourchaire al traguardo, peraltro chiamato in extremis dall'Europa dopo che Alexander Rossi si è fratturato il pollice sbattendo nelle prove libere.

SPAVENTO O'WARD-FERRUCCI L'incidente più pesante si è avuto a poco più di dieci giri dalla fine quando Pato O'Ward si è girato nella prima curva venendo colpito a gran velocità da Pietro Fittipaldi, Santino Ferrucci (che è decollato ribaltandosi) e Nolan Siegel che gli ha rifilato la speronata più forte. Scosso il messicano che si è espresso - inutilmente - contro la direzione di gara. Ancora una volta ottimo il lavoro dei telai Dallara e del WindScreen a proteggere il pilota. Fuori anche Agustin Canapino in un corpo a corpo con Dixon. Pasticcio tra Felix Rosenqvist e Marcus Ericsson, finiti entrambi lunghi in staccata mentre duellavano.

Toronto, Gara

1. Colton Herta - Andretti Global - 85 giri

2. Kyle Kirkwood - Andretti Global - 0.347

3. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 0.968

4. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 1.691

5. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 2.772

6. David Malukas - Meyer Shank Racing - 3.085

7. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 3.893

8. Rinus VeeKay - Ed Carpenter Racing - 4.635

9. Romain Grosjean - Juncos Racing - 5.654

10. Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan - 6.146

11. Josef Newgarden - Team Penske - 10.492

12. Will Power - Team Penske - 11.556

13. Linus Lundqvist - Chip Ganassi Racing - 1 giro

14. Theo Pourchaire - Schmidt/McLaren - 1 giro

15. Toby Sowery - Dale Coyne Racing - 1 giro

Ritirati

77° giro - Scott McLaughlin - Team Penske

73° giro - Pato O’Ward - Schmidt/McLaren

73° giro - Marcus Ericsson - Andretti Global

73° giro - Pietro Fittipaldi - Rahal/Lettermann/Lanigan

73° giro - Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing

73° giro - Nolan Siegel - Schmidt/McLaren

67° giro - Kyffin Simpson - Chip Ganassi Racing

64° giro - Felix Rosenqvist - Meyer Shank Racing

58° giro - Hunter McElrea - Dale Coyne Racing

14° giro - Sting-Ray Robb - AJ Foyt Racing

5° giro - Agustin Canapino - Juncos Racing

1° giro - Christian Rasmussen - Ed Carpenter Racing

Pubblicato da Marco Borgo, 22/07/2024