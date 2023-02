Tony Kanaan saluta l'Indycar

KANAAN AL CAPOLINEA La prossima 500 miglia di Indianapolis sarà l'ultima gara in Indycar series per Tony Kanaan. Il veterano delle corse americane lascerà in maniera definitiva la massima categoria americana per monoposto dopo una carriera iniziata nel 1998 e durata 25 anni. Il brasiliano, uno delle stelle delle corse a ruote scoperte d'oltreoceano, lascerà alla bellezza di 48 anni non avendo disdegnato le gare endurance dove ha avuto modo di brillare.

390 GARE ''TK'', come viene soprannominato, si calerà per l'ultima volta nell'abitacolo di una Dallara di Indycar il prossimo maggio in occasione della 500 miglia di Indianpolis per quella che sarà la 390° gara tra ChampCar/IRL e Indycar. In 25 anni di militanza, Kanaan ha gareggiato difendendo i colori dei top team quali Andretti, Ganassi, Foyt e KV Racing. Particolarmente prolifica la collaborazione con Michael Andretti fruttatagli il titolo nel 2004. E' del 2013 invece l'unica affermazione alla 500 miglia che ha fatto seguito ad un secondo e due terzi posti in classifica generale di campionato. Con Ganassi la partecipazione alle gara di durata sia nell'IMSA che a Le Mans trionfando alla 24 ore di Daytona nel 2015. Oltre 500 le gare in totale considerando la cospicua presenza nelle stock car.

Pubblicato da Marco Borgo, 16/02/2023