SECONDA STAGIONE Salgono a quattordici i sedili occupati per la stagione 2021 di Formula 2. L'inglese Dan Ticktum è stato annunciato ufficialmente quale secondo pilota del team Carlin. La squadra d'oltremanica, fondata dall'ex capomeccanico di Michael Schumacher ai tempi della Benetton e diventata uno dei team più vincenti delle formule minori, ha scelto Ticktum per la seconda vettura dopo aver confermato per una seconda stagione l'indiano Jehan Daruvala sulla prima monoposto. L'inglese è pilot del vivaio Williams e ha corso lo scorso anno con la DAMS.

NELL'OMBRA DELLA RED BULL Approdato in Formula 2 lo scorso anno dopo aver perso il supporto del Red Bull Junior Team (nonostante gli ottimi risultati vedi il doppio centro al Master di Macao) Ticktum ha mostrato la sua velocità, concludendo tuttavia in undicesima posizione la stagione dove la sua prestazione ha vissuto alti e bassi. Una vittoria a Silverstone più una, poi negata, a Monza e tre piazzamenti a podio il bottino dell'inglese che proveniva dalla SuperFormula giapponese. Ironia della sorte, Ticktum si è visto affiancare l'alfiere Red Bull Juri Vips nella vettura che l'infortunato Sean Gelael ha lasciato libera a metà stagione. Quest'anno Ticktum affiancherà Daruvala che nonostante una stagione non esaltante ha ottenuto l'estensione del supporto da parte del marchio austriaco.

Formazione provvisoria Formula 2 2021

Prema: Robert Shwartzman - Oscar Piastri

UNI-Virtuosi: Felipe Drugovich - ???

Carlin: Jehan Daruvala - Dan Ticktum

Hitech GP: Liam Lawson - Juri Vips

ART GP: Frederik Vesti - Theo Pourchaire

MP Motorsport: Lirim Zendeli - ???

Charouz Racing: ??? - ???

DAMS: Marcus Armstrong - ???

Campos Racing: Ralph Boschung - ???

HWA Racelab: Matteo Nannini - Alessio Deledda

Trident: ??? - ???