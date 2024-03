Thermal Club: Palou domina la '1 Million Challenge'

Lo spagnolo non ha avuto rivali nella tappa ad eliminazione non valevole per i punti

PALOU LEADER Si è disputata ieri in serata la '1 Million Challenge', tappa extra campionato dell'Indycar series sul circuito di Palms Spring nel resort Thermal Club, vicino Los Angeles. Lo spagnolo Alex Palou ha dettato legge, dominando un evento privo di grosse emozioni con il format che probabilmente andrebbe rivisto.

GANASSI DAVANTI Con i piloti divisi in due batterie a giocarsi l'accesso alla finalissima, Palou ha comandato dalla pole position la prima eliminatoria beneficiando dell'aria pulita e della pista libera per fare il vuoto. Copione ripetuto anche nella manche conclusiva con i migliori sei delle precedenti eliminatorie dove il pilota di Ganassi ha fatto gara a sé incassando il montepremi di 500'000 dollari.

POCA EMOZIONE Nonostante il montepremi in palio per i primi classificati, l'azione in pista è mancata. Il degrado delle gomme ha smorzato le prestazioni in pista. Scott McLaughlin è riuscito a trovare il varco per infilare Felix Rosenqvist, vincitore della seconda eliminatoria. Problemi per Marcus Armstrong, quinto. La corsa finale è stata interrotta da una pausa a metà, interruzione che ha visto Pietro Fittipaldi e Graham Rahal alzare bandiera bianca. Nella prima batteria un errore di Scott Dixon ha messo fuori alla prima curva Rinus Veekay e Romain Grosjean.

Thermal Club, Gara finale

1. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 20 giri

2. Scott McLaughlin - Team Penske - 5.793

3. Felix Rosenqvist - Meyer Shank Racing - 9.759

4. Colton Herta - Andretti Global - 13.113

5. Marcus Armstrong - Chip Ganassi Racing - 15.094

6. Linus Lundqvist - Chip Ganassi Racing - 16.106

7. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 16.539

8. Josef Newgarden - Team Penske - 17.668

9. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann/Lanigan - 19.707

10. Agustin Canapino - Juncos Racing - 20.410

Ritirati

10° giro - Graham Rahal - Rahal/Lettermann/Lanigan

1° giro - Pietro Fittipaldi - Rahal/Lettermann/Lanigan

Pubblicato da Marco Borgo, 25/03/2024