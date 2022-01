Theo Pourchaire continua con ART

Seconda stagione per il monegasco che trionfò da debuttante in casa

SECONDA STAGIONE CON ART Squadra che vince non si cambia. Come era facile aspettarsi, Theo Pourchaire ed il team ART Grand Prix hanno rinnovato l'accordo per disputare la seconda stagione di Formula 2 assieme. Dopo aver impressionato fin dal debutto in Formula 3 sempre con il team francese, il 17enne monegasco non ha deluso le aspettative nemmeno quest'anno. Pur alla prima presa di contatto con la serie B della Formula 1, Pourchaire si è impresso magistralmente nel round di casa siglando la pole position e vincendo la Feature race del week end nel principato.

CACCIA AL TITOLO Per il pilota junior del team Sauber di Formula 1 il 2022 si prospetta una stagione in cui la conquista del titolo sarà l'obiettivo unico. Dopo aver brillato anche nel round di Monza dove ha messo a segno la seconda vittoria nella prima delle due corse sprint Pourchaire ha concluso la stagione 2021 in quinta posizione dietro ai piloti che hanno battagliato per il campionato. Tornato subito in pista nei test collettivi post-stagionali di Abu Dhabi sempre con il team ART, il monegasco aveva dato una mezza conferma della continuazione della carriera agonistica con ART. Al suo fianco nei tre giorni di prove ha girato Frederik Vesti che potrebbe quindi essere il suo compagno di box nella stagione 2022.

Formazione piloti provvisoria Formula 2 2022

Prema Racing: Dennis Hauger? - ???

UNI Virtuosi: Jack Doohan - Marino Sato

Carlin: Logan Sargeant - ???

Hitech GP - Liam Lawson? - ???

ART GP - Theo Pourchaire - ???

MP Motorsport: Felipe Drugovich - Clement Novalak

Campos Racing- Ralph Boschung - ???

DAMS - Roy Nissany - ???

Trident: ??? - ???

Charouz Racing: ??? - ???

Van Amersfoort: ??? - ???

Pubblicato da Marco Borgo, 10/01/2022