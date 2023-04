Texas, gara: Newgarden spadroneggia a Dallas

Secondo centro consecutivo per l'americano a Forth Worth, seconda beffa per O'Ward

NEWGARDEN PADRONE DEL TEXAS La seconda gara stagionale dell'Indycar Series è andata in scena sull'ovale di Dallas e, contrariamente al passato, si è corsa di pomeriggio e non in notturna. Non cambia il risultato invece rispetto alla passata edizione con Josef Newgarden che si è imposto nuovamente portando a tre i successi complessivi sulla pista texana. E' mancato il finale al fotofinish a causa dell'ultima caution causata dalla toccata a muro di Romain Grosjean che ha congelato il duello in pista tra lo statunitensen e Pato O'Ward.

O'WARD BEFFATO Seconda beffa consecutiva invece per il messicano che dopo aver perso la vittoria nell'apertura di St. Petersburg ha battagliato a lungo con Newgarden ma il rivale era davanti quando è stata neutralizzata la corsa per l'ultima volta a due giri dalla fine ed è risultato nuovamente secondo. I due avevano fatto gara a sé, con lo stint centrale tra l'uscita di Takuma Sato e il botto di Felix Rosenqvist che aveva visto 120 giri in cui i due con un ritmo inarrivabile hanno doppiatto tutti gli altri piloti in pista. Il vantaggio accumulato è stato propizio per effettuare gli ultimi pit stop rimanendo davanti a tutti.

PALOU E MALUKAS PROTAGONISTI Ci hanno provato anche Alex Palou e David Malukas ad inserirsi nella bagarre per la vittoria con gli ultimi 50 giri che sono stati effervescenti. I due hanno finito nell'ordine davanti a Scott Dixon, più in palla nelle prime fasi di gara che nella seconda metà. Sesto Scott McLaughlin, secondo pilota Penske, davanti a Colton Herta, settimo. Poca gioia in casa Andretti dopo che Romain Grosjean, nelle prime posizioni, ha sfiorato Newgarden e perdendo la concentrazione dopo qualche tornata ha toccato il posteriore di Malukas finendo a muro. Fuori anche DeFrancesco, travolto dal sopraggiungente Graham Rahal. Ultimo Alexander Rossi, toccatosi con Kyle Kirkwood in un'affollata pit lane. In testa al campionato, seppur deluso per la seconda vittoria sfumata, balza Pato O'Ward.

Texas, Gara

1. Josef Newgarden - Team Penske - 250 giri

2. Pato O'Ward - Schmidt/McLaren - 1.284

3. Alex Palou - Chip Ganassi Racing - 1.884

4. David Malukas - Dale Coyne Racing - 2.117

5. Scott Dixon - Chip Ganassi Racing - 2.438

6. Scott McLaughlin - Team Penske - 4.136

7. Colton Herta - Andretti Autosport - 6.423

8. Marcus Ericsson - Chip Ganassi Racing - 1 giro

9. Callum Ilott - Juncos Racing - 1 giro

10. Helio Castroneves - Shank Racing - 1 giro

11. Rinus Veekay - Ed Carpenter Racing - 1 giro

12. Agustin Canapino - Juncos Racing - 1 giro

13. Ed Carpenter - Ed Carpenter Racing - 1 giro

14. Romain Grosjean - Andretti Autosport - 2 giri

15. Benjamin Pedersen - AJ Foyt Racing - 2 giri

16. Will Power - Team Penske - 2 giri

17. Simon Pagenaud - Shank Racing - 3 giri

18. Jack Harvey - Rahal/Lettermann - 3 giri

19. Christian Lundgaard - Rahal/Lettermann - 3 giri

20. Conor Daly - Ed Carpenter Racing - 4 giri

21. Santino Ferrucci - AJ Foyt Racing - 4 giri

22. Alexander Rossi - Schmidt/McLaren - 7 giri

Ritirati

222° giro - Devlin DeFrancesco - Andretti Autosport

222° giro - Graham Rahal - Rahal/Lettermann

209° giro - Sting Ray Robb - Dale Coyne Racing

178° giro - Felix Rosenqvist - Schmidt/McLaren

98° giro - Kyle Kirkwoood - Andretti Autosport

47° giro - Takuma Sato - Chip Ganassi Racing

Pubblicato da Marco Borgo, 02/04/2023