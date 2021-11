CRAWFORD DAVANTI Seconda giornata di prove per la Formula 3 sul circuito di Valencia e Jak Crawford sembra voler ricordare alla Red Bull che non c'è solo Jack Doohan da tenere d'occhio. Passato al team Prema, l'americano che con molta probabilità sarà titolare proprio sul sedile che fu del campione uscente Dennis Hauger, a Valencia ha segnato il miglior tempo del secondo giorno comandando già nella sessione del mattino.

BENE SAUCY Se il tempo di Crawford è rimasto imbattuto per tutta la giornata - con molti che non hanno migliorato nel pomeriggio concentrandosi sui long run con pista asciutta - si è ben comportato il neo campione della Formula Regional, Gregoire Saucy. Lo svizzero rimane nelle posizioni di vertice anche nella giornata odierna. Terzo Roman Stanek che mantiene davanti il team campione a squadre, l'italiana Trident. Alle sue spalle per un'inezia Caio Collet, rimasto fedele al team MP Motorsport. Dopo la bella prestazione di ieri, Doohan ha girato oggi ancora con Van Amersfoort chiudendo quinto.

NEW ENTRY In casa Prema Arthur Leclerc, l'unico già al via della stagione 2020 con il team vicentino, ha lasciato oggi il sedile a Paul Aron. Torna Logan Sargeant, neo pilota del vivaio Williams, che ha girato con Carlin. Se oggi Lorenzo Colombo non ha girato, l'Italia è stata comunque rappresentata da due esordienti: Enzo Trulli ha macinato chilometri con Jenzer mentre Nicola Marinangeli ha provato con Charouz. Nel pomeriggio guizzo di Franco Colapinto che però chiude in nona posizione alla fine della giornata.

Test Valencia, Day 2 (combined)

Pos. Pilota Team Tempo 1 Jak Crawford Prema Racing 1'21.368 2 Gregoire Saucy ART GP 1'21.447 3 Roman Stanek Trident 1'21.453 4 Caio Collet MP Motorsport 1'21.475 5 Jack Doohan Van Amersfoort 1'21.521 6 Oliver Bearman Prema Racing 1'21.593 7 Zane Maloney Trident 1'21.666 8 David Vidales Campos Racing 1'21.723 9 Franco Colapinto MP Motorsport 1'21.759 10 Kaylen Frederiksen Hitech GP 1'21.839 11 Paul Aron Prema Racing 1'21.857 12 Reece Ushijima Van Amersfoort 1'21.889 13 Juan Manuel Correa ART GP 1'21.999 14 Johnathan Hoggard Hitech GP 1'22.004 15 Oliver Rasmussen ART GP 1'22.028 16 Jonny Edgar Trident 1'22.099 17 Josep Maria Marti Campos Racing 1'22.206 18 Tijmen Van der Helm MP Motorsport 1'22.235 19 Filip Ugran Charouz Racing 1'22.273 20 Isack Hadjar Hitech GP 1'22.377 21 Rafael Villagomez Van Amersfoort 1'22.497 22 Enzo Trulli Jenzer Motorsport 1'22.556 23 William Alatalo Jenzer Motorsport 1'22.591 24 Logan Sargeant Carlin 1'22.692 25 Laszlo Toth Charouz Racing 1'22.696 26 Hunter Yeany Campos Racing 1'22.715 27 Nazim Azman Jenzer Motorsport 1'22.773 28 Zak O' Sullivan Carlin 1'22.792 29 Ido Cohen Carlin 1'22.942 30 Nicola Marinangeli Charouz Racing 1'23.224

Pubblicato da Marco Borgo, 02/11/2021