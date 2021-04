NEVE AL MATTINO La seconda giornata di test collettivi della Formula 3 sul cicruito austriaco di Spielberg ha riservato una sorpresa. Mentre in Italia le temperature sono gradevoli e le giornate soleggiate, oltralpe si è cominciato a girare sotto ad una lieve nevicata. La spolverata di neve non ha condizionato i test con i piloti che hanno girato in condizioni di pista bagnata nella prima ora per poi migliorarsi. Ad emergere quale pilota più veloce allo scadere della sessione del mattino è stato Calan Williams. Il pilota di Jenzer ha preceduto l'italiano Matteo Nannini, poi miglioratosi nel pomeriggio ma scivolato indietro. Terzo l'interessante novità Kaylen Frederick. A centro gruppo il leader di ieri, Alexander Smolyar.

COLLET POLE DI GIORNATA Nel pomeriggio i tempi sono scesi anche se non tutti si sono migliorati. A siglare il miglior riscontro cronometrico non solo della giornata, ma diventato nuovo record della pista, è stato Caio Collet. Il pilota del vivaio Renault, assorbito dalla Alpine, ha rifilato poco più di un decimo all'alfiere della Prema Dennis Hauger. Terzo Jak Crawford seguito da Jonny Edgar. Esordienti brillanti dunque nei primi test stagionali. Quinto Williams con il suo miglior tempo del mattino. Nel pomeriggio è andato incontro ad una uscita di pista. Nella top ten Frederick Vesti, seguito dal leader di ieri mattina Clement Novalak. Non ha forzato il più veloce di ieri, Alexander Smolyar, oggi a centro gruppo.

