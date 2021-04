STAGIONE AL VIA Apre i battenti anche la stagione 2021 della Formula 3 con i team che si sono ritrovati in Austria per la due giorni di test che da avvio alle attività sportive 2021. Sul circuito di Spielberg sono scese in pista tutte e trenta le vetture con qualcuno che ha trovato un accordo all'ultimo minuto per essere in pista. A segnare la migilior prestazione assoluta di giornata è stato il russo Alexander Smolyar, portato in pista dalla ART. Questi è stato l'unico a scendere sotto al muro del minuto e diciannove secondi nella sessione pomeridiana quando tutti si sono migliorati. Minimi i distacchi con ventiquattro piloti ad un secondo dal leader.

NOVALAK LEADER AL MATTINO A chiudere al comando la sessione mattutina è stato Clement Novalak, quest'anno al via con Trident. Già in evidenza lo scorso anno, il francese ha segnato un tempo tra i pochi a rimanere il migliore anche nel pomeriggio, scivolando però in sesta posizione. Seconda posizione per Johnny Edgar, pilota messo sotto contratto dalla Red Bull e campione uscente della Formula 4 tedesca. Terzo Frederik Vesti che ripete la stagione in Formula 3 con l'obiettivo di convincere i vertici Mercedes che lo supportano. Nella top ten Matteo Nannini, reduce solamente una settimana fa dal week end inaugurale della Formula 2. Il campione uscente dell'Eurocup Renault, Victor Martins ha brillato al mattino per girare su tempi più alti al pomeriggio. Primi chilometri per Arthur Leclerc, osservato speciale, mentre non passa inosservato nemmeno David Schumacher, cugino di Mick.

CORREA TORNA IN PISTA Giornata emozionante e significativa quella che ha rappresentato il ritorno in monoposto di Juan Manuel Correa. Coinvolto nel grave incidente di Spa di Formula 2 nel 2019 costato la vita ad Anthoine Hubert, lo statunitense era stato costretto dalla riabilitazione a stare lontano dai circuiti da allora. Oggi i primi giri per ritrovare il passo e la confidenza con la vettura. Ieri, tramite un video postato sui suoi canali social, la presentazione del casco, molto semplice ma con in bella evidenza il ricordo del pilota scomparso. La Formula 3 tornerà in pista domani, domenica di Pasqua, per la seconda ed ultima giornata di prove.

Test Spielberg, Day 1 (riepilogativa di giornata)