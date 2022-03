Test Sakhir, Day 3: Drugovich vola al mattino

DRUGOVICH IMPRENDIBILE La tre giorni di test collettivi della Formula 2 sul circuito del Bahrain che tra due settimane ospiterà la prima tappa stagionale ha visto Felipe Drugovich salire in cattedra. Il brasiliano, tornato al team MP Motorsport per la sua terza stagione nella serie, è stato uno dei pochissimi a non concentrarsi sui long-run nella giornata conclusiva. Il suo tempo, infatti, è di quasi un secondo più veloce del primo inseguitore, il compagno di box Clement Novalak. Quasi un dceimo di vantaggio tra Novalak e Juri Vips. L'estone ha chiuso al terzo posto precedendo il leader di ieri, Liam Lawson.

TEMPESTA DI SABBIA La sessione del mattino è stata l'unica che è stato possibile disputare. Nel pomeriggio una tempesta di sabbia ha costretto a cancellare tutte le attività in pista. Dietro ai primi quattro rimane così Logan Sargeant, anche ieri tra i primissimi. Sesto Roy Nissany seguito da Dennis Hauger, primo portacolori della Prema. Alle sue spallle Theo Pourchaire mentre Jack Doohan è rientrato nei primi dieci al pari di Ayumu Iwasa. Non ha forse voluto brillare quando non conta l'esordiente Frederik Vesti, ancora fuori dai primi dieci. Davanti a lui Jake Hughes che sta aiutando il team van Amersfoort ad ambientarsi nella nuova avventura in Formula 2. Ultimo tempo anche oggi per Marcus Armstrong.

Test Sakhir, Day 3 (mattino)

Pos. Pilota Team Tempo 1 Felipe Drugovich MP Motorsport 1:44.911 2 Clément Novalak MP Motorsport 1:45.883 3 Juri Vips Hitech Grand Prix 1:45.978 4 Liam Lawson Carlin 1:46.114 5 Logan Sargeant Carlin 1:46.761 6 Roy Nissany DAMS 1:46.791 7 Dennis Hauger PREMA Racing 1:46.979 8 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:47.235 9 Jack Doohan Virtuosi Racing 1:47.377 10 Ayumu Iwasa DAMS 1:47.465 11 Jake Hughes Van Amersfoort Racing 1:47.498 12 Frederik Vesti ART Grand Prix 1:47.590 13 Ralph Boschung Campos Racing 1:47.800 14 Amaury Cordeel Van Amersfoort Racing 1:47.944 15 Jehan Daruvala PREMA Racing 1:47.992 16 Marino Sato Virtuosi Racing 1:48.346 17 Calan Williams Trident 1:48.456 18 Olli Caldwell Campos Racing 1:48.805 19 Richard Verschoor Trident 1:48.807 20 Enzo Fittipaldi Charouz Racing System 1:49.084 21 Cem Bölükbasi Charouz Racing System 1:49.519 22 Marcus Armstrong Hitech Grand Prix 1:49.839

Pubblicato da Marco Borgo, 04/03/2022